Türkiye reel ücret artışında OECD’de zirvede: 5 yılda yüzde 78,6 arttı

Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılmış ücretlerde yüzde 7,1 artışla OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yerleşti. Son beş yıllık kümülatif artışta ise yüzde 78,6 ile ilk sıraya çıktı. Veriler ücretlerin satın alma gücündeki toparlanmayı gösterirken, çalışanlara yansıyan gerçek etki gelir düzeyi, sektör ve enflasyonun seyrine göre değişiyor.

Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında reel ücret artışının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Aynı dönemde OECD genelindeki ortalama artış yüzde 2,2 seviyesinde kaldı.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yayımladığı "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre Türkiye'de reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ortalama yüzde 7,1 arttı.

Türkiye’de reel ücretler 2021-2026 döneminde yüzde 78,6 artarak OECD içindeki en yüksek kümülatif yükselişi kaydetti. (Görsel: AA)

BEŞ YILLIK REEL ÜCRET ARTIŞINDA OECD LİDERİ

Türkiye'nin uzun vadeli ücret performansı da raporda öne çıktı. 2021'in ilk çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasındaki dönemde kümülatif reel ücret artışı yüzde 78,6 olarak hesaplandı.

Aynı beş yıllık dönemde OECD ortalaması yüzde 4,9'da kaldı. Böylece Türkiye, incelenen ülkeler arasında en yüksek kümülatif reel ücret artışını kaydetti.

Türkiye'deki artış, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katına ulaştı. Bu fark, ücretlerin enflasyondan arındırılmış değerindeki yükselişin diğer üye ülkelere kıyasla daha hızlı olduğunu gösterdi.