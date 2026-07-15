CANLI YAYIN

Türkiye reel ücret artışında OECD’de zirvede: 5 yılda yüzde 78,6 arttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye reel ücret artışında OECD’de zirvede: 5 yılda yüzde 78,6 arttı

OECD’nin “İstihdam Görünümü 2026” raporu, Türkiye’nin hem yıllık hem de beş yıllık reel ücret artışında öne çıktığını gösterdi. 2026’nın ilk çeyreğinde artış yüzde 7,1 olurken, 2021-2026 dönemindeki kümülatif yükseliş yüzde 78,6’ya ulaştı.

Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılmış ücretlerde yüzde 7,1 artışla OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yerleşti. Son beş yıllık kümülatif artışta ise yüzde 78,6 ile ilk sıraya çıktı. Veriler ücretlerin satın alma gücündeki toparlanmayı gösterirken, çalışanlara yansıyan gerçek etki gelir düzeyi, sektör ve enflasyonun seyrine göre değişiyor.

Türkiye, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 7,1’lik reel ücret artışıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. (Görsel: A Haber)Türkiye, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 7,1’lik reel ücret artışıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. (Görsel: A Haber)

TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yayımladığı "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre Türkiye'de reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ortalama yüzde 7,1 arttı.

Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında reel ücret artışının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Aynı dönemde OECD genelindeki ortalama artış yüzde 2,2 seviyesinde kaldı.

Rakamlar, Türkiye'de ücretlerin enflasyon karşısındaki performansının OECD ortalamasından daha güçlü gerçekleştiğini ortaya koydu.

Türkiye’de reel ücretler 2021-2026 döneminde yüzde 78,6 artarak OECD içindeki en yüksek kümülatif yükselişi kaydetti. (Görsel: AA)Türkiye’de reel ücretler 2021-2026 döneminde yüzde 78,6 artarak OECD içindeki en yüksek kümülatif yükselişi kaydetti. (Görsel: AA)

BEŞ YILLIK REEL ÜCRET ARTIŞINDA OECD LİDERİ

Türkiye'nin uzun vadeli ücret performansı da raporda öne çıktı. 2021'in ilk çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasındaki dönemde kümülatif reel ücret artışı yüzde 78,6 olarak hesaplandı.

Aynı beş yıllık dönemde OECD ortalaması yüzde 4,9'da kaldı. Böylece Türkiye, incelenen ülkeler arasında en yüksek kümülatif reel ücret artışını kaydetti.

Türkiye'deki artış, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katına ulaştı. Bu fark, ücretlerin enflasyondan arındırılmış değerindeki yükselişin diğer üye ülkelere kıyasla daha hızlı olduğunu gösterdi.

Reel ücret artışı, maaşların enflasyon etkisi çıkarıldıktan sonra satın alma gücünde sağlanan yükselişi ifade ediyor. (Foto: AA)Reel ücret artışı, maaşların enflasyon etkisi çıkarıldıktan sonra satın alma gücünde sağlanan yükselişi ifade ediyor. (Foto: AA)

REEL ÜCRET ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Reel ücret, çalışanların kazancının enflasyon etkisinden arındırılmış değerini ifade ediyor. Nominal maaş artışı fiyat yükselişlerinin altında kaldığında satın alma gücü azalıyor. Ücretlerin enflasyondan daha hızlı yükselmesi ise reel artış sağlıyor.

Rapordaki yüzde 7,1'lik oran, ortalama ücretlerin fiyat artışları çıkarıldıktan sonra da büyüdüğüne işaret ediyor.

Reel ücret artışı, maaşların enflasyon etkisi çıkarıldıktan sonra satın alma gücünde sağlanan yükselişi ifade ediyor. (Foto: A Haber)Reel ücret artışı, maaşların enflasyon etkisi çıkarıldıktan sonra satın alma gücünde sağlanan yükselişi ifade ediyor. (Foto: A Haber)

OECD ÜLKELERİNDE ÜCRET KAYIPLARI TAM OLARAK KAPANMADI

Raporda, OECD genelinde reel ücretlerde toparlanmanın sürdüğü ancak birçok ülkede 2022'deki yüksek enflasyon döneminde oluşan satın alma gücü kayıplarının henüz tamamen telafi edilemediği belirtildi.

Fiyat artışlarının ücretlerden daha hızlı ilerlediği dönemlerde çalışanların reel geliri gerilemişti. Son dönemdeki ücret artışları bu kayıpları azaltırken, ülkeler arasındaki toparlanma hızı farklılık gösterdi.

Türkiye’de reel ücret artışının kalıcı hale gelmesi, maaş artışlarının enflasyonun üzerinde seyretmesine bağlı olacak. (Foto: A Haber)Türkiye’de reel ücret artışının kalıcı hale gelmesi, maaş artışlarının enflasyonun üzerinde seyretmesine bağlı olacak. (Foto: A Haber)

İŞ GÜCÜ PİYASALARI DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

AA'ya göre OECD, bazı ülkelerde iş gücü piyasasının zayıfladığına yönelik işaretler görülmesine rağmen genel yapının dayanıklılığını koruduğunu bildirdi.

Bununla birlikte bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar, çalışanların iş ve gelir fırsatlarına erişimini etkilemeye devam ediyor. İş gücüne katılımın azalması, verimlilik artışının yavaşlaması ve jeopolitik belirsizlikler ücret artışlarının önündeki temel riskler arasında gösteriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın