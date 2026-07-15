CANLI YAYIN

Zamlı memur maaşları bugün hesaplarda! 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, öğretmen, doktor…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Zamlı memur maaşları bugün hesaplarda! 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, öğretmen, doktor…

Temmuz zammının kesinleşmesiyle milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşları yeniden hesaplandı. Zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılırken 14 günlük maaş farkı ile 4C'li memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerinde izlenecek takvim ve unvanlara göre yeni tutarlar da netleşmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz dönemi maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Yeni maaşlar bugün hesaplara yatırılırken, görevdeki memurlar için 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ile 4C kapsamındaki memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemeleri de süreçteki bir sonraki aşamayı oluşturuyor.

Zamlı memur maaşları bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. (Fotoğraf: A Haber)Zamlı memur maaşları bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. (Fotoğraf: A Haber)

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 13,52 ZAM

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış yüzde 13,52 oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte;

  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi.
  • En düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya çıktı.

14 günlük maaş farkı ödemeleri için resmi açıklama bekleniyor. (Fotoğraf: AA)14 günlük maaş farkı ödemeleri için resmi açıklama bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BUGÜN ÖDENİYOR

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alırken, görevdeki memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Bu nedenle yüzde 13,52 zamlı memur maaşlarının bugün (15 Temmuz) hesaplara yatırılması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar için zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaşlar 15 Temmuz'da ödendiği için 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ayrıca hesaplanacak. Kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından fark ödemelerinin yapılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda bazı kurumlar farkı maaşla birlikte yatırırken, bazı kurumlarda ödemeler temmuz ayının üçüncü haftasına kadar tamamlandı. Resmi ödeme tarihi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. (Fotoğraf: AA)Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. (Fotoğraf: AA)

AİLE YARDIMLARI DA ARTTI

Temmuz zammıyla birlikte aile yardımı ödemeleri de yükseldi.

  • Çalışmayan eş yardımı 3.154,63 TL'den 3.581,14 TL'ye çıktı.
  • 0-6 yaş çocuk yardımı 693,94 TL'den 787,76 TL'ye yükseldi.
  • 6 yaş üzeri çocuk yardımı ise 346,97 TL'den 393,88 TL oldu.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan bir memurun aylık aile yardımı 4.543 TL'den 5.157 TL'ye çıktı. Engelli çocuklar için ödenen yardım da artırıldı. Buna göre 6 yaş altı engelli çocuk yardımı 1.260,41 TL'ye, 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı ise 630,21 TL'ye yükseldi.

1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemeleri gündemde yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemeleri gündemde yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

UNVANLARA GÖRE YENİ MAAŞLAR VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI

Uzman doktor (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
150.426 TL

Temmuz-Aralık maaşı
170.730 TL

Aylık net artış
20.304 TL

14 günlük maaş farkı
9.475,20 TL

Profesör (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
135.089 TL

Temmuz-Aralık maaşı
153.208 TL

Aylık net artış
18.119 TL

14 günlük maaş farkı
8.455,53 TL

Memur emeklilerinin zam farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. (Fotoğraf: A Haber)Memur emeklilerinin zam farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. (Fotoğraf: A Haber)

Mühendis (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
96.211 TL

Temmuz-Aralık maaşı
109.185 TL

Aylık net artış
12.974 TL

14 günlük maaş farkı
6.054,53 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)

Ocak-Haziran maaşı
94.384 TL

Temmuz-Aralık maaşı
107.110 TL

Aylık net artış
12.726 TL

14 günlük maaş farkı
5.938,80 TL

Yeni maaşlarla birlikte unvan bazlı ödeme tutarları da güncellendi. (Fotoğraf: AA)Yeni maaşlarla birlikte unvan bazlı ödeme tutarları da güncellendi. (Fotoğraf: AA)

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak-Haziran maaşı
90.568 TL

Temmuz-Aralık maaşı
102.779 TL

Aylık net artış
12.211 TL

14 günlük maaş farkı
5.698,47 TL

Avukat (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
90.000 TL

Temmuz-Aralık maaşı
102.135 TL

Aylık net artış
12.135 TL

14 günlük maaş farkı
5.663,00 TL

Haziran enflasyon verileri sonrası maaş artış oranı kesinleşti. (Fotoğraf: AA)Haziran enflasyon verileri sonrası maaş artış oranı kesinleşti. (Fotoğraf: AA)

Başkomiser (3/1)

Ocak-Haziran maaşı
89.214 TL

Temmuz-Aralık maaşı
101.242 TL

Aylık net artış
12.028 TL

14 günlük maaş farkı
5.613,07 TL

Polis memuru (8/1)

Ocak-Haziran maaşı
81.617 TL

Temmuz-Aralık maaşı
92.618 TL

Aylık net artış
11.001 TL

14 günlük maaş farkı
5.133,80 TL

Zamlı maaşlar ödenirken fark ödemeleri için süreç devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber)Zamlı maaşlar ödenirken fark ödemeleri için süreç devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

Uzman öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
81.219 TL

Temmuz-Aralık maaşı
92.166 TL

Aylık net artış
10.947 TL

14 günlük maaş farkı
5.108,60 TL

Vaiz (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
76.653 TL

Temmuz-Aralık maaşı
86.983 TL

Aylık net artış
10.330 TL

14 günlük maaş farkı
4.820,67 TL

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başladı. (Fotoğraf: AA)Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başladı. (Fotoğraf: AA)

Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)

Ocak-Haziran maaşı
74.770 TL

Temmuz-Aralık maaşı
84.845 TL

Aylık net artış
10.075 TL

14 günlük maaş farkı
4.701,67 TL

Öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran maaşı
73.368 TL

Temmuz-Aralık maaşı
83.254 TL

Aylık net artış
9.886 TL

14 günlük maaş farkı
4.613,47 TL

4C kapsamındaki memur emeklileri fark ödemesini bekliyor. (Fotoğraf: A Haber)4C kapsamındaki memur emeklileri fark ödemesini bekliyor. (Fotoğraf: A Haber)

Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)

Ocak-Haziran maaşı
66.870 TL

Temmuz-Aralık maaşı
75.877 TL

Aylık net artış
9.007 TL

14 günlük maaş farkı
4.203,27 TL

Memur (Üniversite mezunu - 9/1)

Ocak-Haziran maaşı
64.397 TL

Temmuz-Aralık maaşı
73.070 TL

Aylık net artış
8.673 TL

14 günlük maaş farkı
4.047,40 TL

Not: Bordro hesaplamalarında gelir vergisi dilimi ve maktu kesintiler nedeniyle küçük farklılıklar oluşabilir.

Temmuz zammının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. (Fotoğraf: A Haber)Temmuz zammının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. (Fotoğraf: A Haber)

4C'Lİ MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Görevdeki memurların aksine 4C kapsamındaki memur emeklilerine 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkı ödenecek. Aylık maaş alan emekliler 1 aylık zam farkı alacak. Üç ayda bir maaş alanlarda ise ödeme dönemine göre fark hesaplanacak.

  • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlar 1 aylık,
  • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar 2 aylık,
  • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar ise 3 aylık zam farkı alacak.

Unvan bazında oluşan yaklaşık 4C'li memur emeklisi maaş farkları şu şekilde hesaplandı:

Unvan Mevcut Aylık Zamlı Aylık (%13,52) Ödenecek Zam Farkı*
Müsteşar (1/1) 98.784 TL 112.140 TL 13.356 TL
Genel Müdür (1/1) 87.541 TL 99.377 TL 11.836 TL
Profesör (1/4) 70.904 TL 80.490 TL 9.586 TL
Pratisyen Hekim (1/4) 60.510 TL 68.691 TL 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 58.010 TL 65.853 TL 7.843 TL
Başkomiser (1/4) 42.175 TL 47.877 TL 5.702 TL
Mühendis (1/4) 42.013 TL 47.693 TL 5.680 TL
Polis Memuru (1/4) 41.484 TL 47.093 TL 5.609 TL
Öğretmen (1/4) 41.321 TL 46.908 TL 5.587 TL
Hemşire (Lisans) (1/4) 41.321 TL 46.908 TL 5.587 TL
İmam-Hatip 41.321 TL 46.908 TL 5.587 TL
Avukat (1/4) 41.321 TL 46.908 TL 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans) (1/4) 34.955 TL 39.681 TL 4.726 TL
Teknisyen (Lise) (1/4) 29.946 TL 33.995 TL 4.049 TL
Memur (Lisans) (1/4) 27.584 TL 31.313 TL 3.729 TL

*Tablodaki zam farkı, aylık maaşını eski tutar üzerinden alan 4C kapsamındaki memur emeklileri için hesaplanan yaklaşık 1 aylık fark ödemesini göstermektedir. Üç ayda bir maaş alan emeklilerde ödeme tutarı, maaş dönemine göre değişiklik gösterebilir.

Üç aylık zam farkı alacak emeklilerin ödemesi ise en az 11 bin 265 lira seviyesinde olacak. SGK henüz resmi ödeme takvimini açıklamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, temmuz ayına ilişkin maaş farklarının ayın son günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın