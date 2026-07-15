Zamlı memur maaşları bugün hesaplarda! 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, öğretmen, doktor…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz dönemi maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Yeni maaşlar bugün hesaplara yatırılırken, görevdeki memurlar için 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ile 4C kapsamındaki memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemeleri de süreçteki bir sonraki aşamayı oluşturuyor.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış yüzde 13,52 oldu.

14 günlük maaş farkı ödemeleri için resmi açıklama bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BUGÜN ÖDENİYOR

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alırken, görevdeki memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Bu nedenle yüzde 13,52 zamlı memur maaşlarının bugün (15 Temmuz) hesaplara yatırılması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar için zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaşlar 15 Temmuz'da ödendiği için 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ayrıca hesaplanacak. Kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından fark ödemelerinin yapılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda bazı kurumlar farkı maaşla birlikte yatırırken, bazı kurumlarda ödemeler temmuz ayının üçüncü haftasına kadar tamamlandı. Resmi ödeme tarihi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.