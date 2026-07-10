İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı!

Yılın ilk yarısında İstanbul'daki iki havalimanının toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı." ifadesiyle tarihi başarıyı özetledi.

SADECE HAZİRAN AYINDA 23 MİLYONA YAKIN YOLCU

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Haziran ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olarak gerçekleşti. Üst geçişler de dahil edildiğinde toplam uçak trafiğinin 221 bin 826'ya ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 2,1 artış meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Yolcu trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, "Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi" diyerek, bu ayda iç hatlarda 93 bin, dış hatlarda ise yaklaşık 400 bin ton olmak üzere toplam 484 bin 943 ton yük taşındığını aktardı.