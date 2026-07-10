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İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 112 milyona yaklaşırken; İstanbul’daki iki dev havalimanı tek başına 78 ilin nüfusunu geride bırakan bir rekora imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerini değerlendirerek İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ulaştığı devasa rakamlara dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Yılın ilk yarısında İstanbul'daki iki havalimanının toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı." ifadesiyle tarihi başarıyı özetledi.

İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı! - 1

SADECE HAZİRAN AYINDA 23 MİLYONA YAKIN YOLCU

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Haziran ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olarak gerçekleşti. Üst geçişler de dahil edildiğinde toplam uçak trafiğinin 221 bin 826'ya ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 2,1 artış meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Yolcu trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, "Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi" diyerek, bu ayda iç hatlarda 93 bin, dış hatlarda ise yaklaşık 400 bin ton olmak üzere toplam 484 bin 943 ton yük taşındığını aktardı.

İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı! - 2

ALTI AYLIK TOPLAM YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte ise hava yolu trafiğindeki yükseliş trendi devam etti. Bu dönemde üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin 1 milyon 113 bin 986'ya ulaştığını belirten Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu 61 milyon 903 bin 797 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu." dedi. Ayrıca ilk altı ayda taşınan toplam yük miktarının da 2 milyon 499 bin 704 tona ulaştığı bildirildi.

İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı! - 3

MEGA PROJE İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye'nin vizyon projelerinden İstanbul Havalimanı, 2026'nın ilk yarısında da liderliğini sürdürdü. Bakan Uraloğlu, dev tesiste ilk 6 ayda toplam 262 bin 271 uçak trafiğinin gerçekleştiğini anlatarak, "İç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Bir diğer önemli merkez olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 6 aylık süreçte 135 bin 535 uçak trafiği hizmeti sunulurken, toplamda 23 milyon 525 bin 494 yolcu ağırlandı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise altı aylık dönemde 12 bin 865 uçak trafiği kaydedildi.

İstanbul’daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı! - 4

TURİZM MERKEZLERİNDE BÜYÜK CANLILIK

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte turizm bölgelerindeki havalimanları da adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarının 6 ayda toplam 23 milyon 358 bin 57 yolcuya hizmet sunduğunu açıkladı.

Bölgelere göre dağılımı da paylaşan Uraloğlu, "6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı'nda 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 1 milyon 848 bin 682 yolcuye hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 341 bin 213 yolcu trafiği gerçekleşti." sözleriyle turizmdeki canlanmanın altını çizdi.

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