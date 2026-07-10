Bakan Uraloğlu'ndan istihdam müjdesi: TCDD Taşımacılık işçi ve personel alımı şartları neler, kimler başvurabilir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ bünyesinde gerçekleştirilecek yeni personel alımlarına ilişkin haberi duyurdu. İstihdam fırsatlarının başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık AŞ’de yeni istihdam fırsatlarıyla ailemizi büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu taşımacılığını daha da güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kadrolarını genişletmeye devam ediyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, KPSS merkezi yerleştirme sürecinin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik kontenjanların da açıldığını bildirdi.

BAŞVURULAR RESMEN BAŞLADI

İstihdam sürecinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşan Bakan Uraloğlu, "KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadro ve pozisyonlar ile eski hükümlü ve engelli daimî işçi alımı için başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

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