Kadın ve genç çiftçi kredi limiti 5 milyon TL'ye çıktı: Hayvancılık, enerji ve KGF desteği
Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5’inci Tarım Ekosistemi Buluşması’nda kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
Tarım sektörüne yönelik yeni finansman destekleri açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5'inci Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın ve genç çiftçilerden hayvancılık işletmelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliğine kadar birçok alanda kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.
KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ
Paketin en dikkat çeken başlığı kadın ve genç çiftçilere yönelik destek oldu. Buna göre daha önce 3 milyon TL olan kredi limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yatırım kredilerinde ise üreticilere önemli kolaylıklar sağlanacak. Yeni uygulamayla;
- 2 yıl anapara ödemesiz dönem,
- 10 yıla kadar vade,
- Öz kaynak katkısı şartının aranmaması,
- Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteği
sunulacak. Böylece özellikle yatırım aşamasındaki üreticilerin finansmana daha rahat ulaşması amaçlanıyor.
ATIL İŞLETMELER YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILACAK
Yeni kredi paketinde kullanılmayan büyükbaş süt ve besi işletmeleri için de özel finansman desteği yer aldı. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL'ye kadar, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Bu kredilerde üreticiler ilk iki yıl anapara ödemeyecek, toplam vade ise 8 yıla kadar uzayabilecek.
Amaç, üretimden çıkan işletmeleri yeniden faaliyete geçirerek hayvancılık kapasitesini artırmak.