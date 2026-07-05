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Kadın ve genç çiftçi kredi limiti 5 milyon TL'ye çıktı: Hayvancılık, enerji ve KGF desteği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadın ve genç çiftçi kredi limiti 5 milyon TL'ye çıktı: Hayvancılık, enerji ve KGF desteği

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5’inci Tarım Ekosistemi Buluşması’nda kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.

Tarım sektörüne yönelik yeni finansman destekleri açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5'inci Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın ve genç çiftçilerden hayvancılık işletmelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliğine kadar birçok alanda kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.

Kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. (Fotoğraf: A Haber)Kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. (Fotoğraf: A Haber)

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Paketin en dikkat çeken başlığı kadın ve genç çiftçilere yönelik destek oldu. Buna göre daha önce 3 milyon TL olan kredi limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yatırım kredilerinde ise üreticilere önemli kolaylıklar sağlanacak. Yeni uygulamayla;

  • 2 yıl anapara ödemesiz dönem,
  • 10 yıla kadar vade,
  • Öz kaynak katkısı şartının aranmaması,
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteği

sunulacak. Böylece özellikle yatırım aşamasındaki üreticilerin finansmana daha rahat ulaşması amaçlanıyor.

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Yatırım kredilerinde 2 yıl anapara ödemesiz dönem uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)Yatırım kredilerinde 2 yıl anapara ödemesiz dönem uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

ATIL İŞLETMELER YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Yeni kredi paketinde kullanılmayan büyükbaş süt ve besi işletmeleri için de özel finansman desteği yer aldı. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL'ye kadar, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Bu kredilerde üreticiler ilk iki yıl anapara ödemeyecek, toplam vade ise 8 yıla kadar uzayabilecek.

Amaç, üretimden çıkan işletmeleri yeniden faaliyete geçirerek hayvancılık kapasitesini artırmak.

Kredi başvurularında öz kaynak katkısı şartı aranmayacak. (Fotoğraf: A Haber)Kredi başvurularında öz kaynak katkısı şartı aranmayacak. (Fotoğraf: A Haber)

KİM, HANGİ ALANDA NE KADAR KREDİ ALABİLECEK?

Açıklanan destek paketine göre tarım ve hayvancılık alanındaki yeni kredi limitleri şöyle:

Destek Alanı Yeni Kredi Limiti Vade / Ödeme Kolaylığı
Kadın ve genç çiftçi yatırımları 5 milyon TL 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıla kadar vade
Süt hayvancılığı yatırımları 60 milyon TL 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla kadar vade
Besicilik yatırımları 40 milyon TL 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla kadar vade
Yenilenebilir enerji yatırımları 15 milyon TL 8 yıla kadar vade
Küçükbaş hayvancılık 2 milyon TL İlgili kredi şartlarına göre
Büyükbaş hayvancılık 3 milyon TL İlg

Yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon TL'ye kadar kredi verilecek. (Fotoğraf: A Haber)Yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon TL'ye kadar kredi verilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA 15 MİLYON TL DESTEK

Enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik yatırımlar da yeni paketin önemli başlıkları arasında yer aldı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji projelerine 15 milyon TL'ye kadar kredi verilecek. Krediler 8 yıl vadeli olacak ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla desteklenecek.

Bu uygulamayla hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de çevre dostu yatırımların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hayvancılık yatırımlarında 8 yıla kadar vade imkanı sunulacak. (Fotoğraf: A Haber)Hayvancılık yatırımlarında 8 yıla kadar vade imkanı sunulacak. (Fotoğraf: A Haber)

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK KREDİLERİ DE ARTIRILDI

Hayvancılık sektörüne yönelik kredi üst limitleri de yeniden düzenlendi. Buna göre;

  • Küçükbaş hayvancılık için kredi limiti 2 milyon TL,
  • Büyükbaş hayvancılık için ise 3 milyon TL olarak uygulanacak.

Yeni limitlerin işletmelerin büyüme ve modernizasyon yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

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