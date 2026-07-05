Kadın ve genç çiftçi kredi limiti 5 milyon TL'ye çıktı: Hayvancılık, enerji ve KGF desteği

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5’inci Tarım Ekosistemi Buluşması’nda kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.

Tarım sektörüne yönelik yeni finansman destekleri açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5'inci Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın ve genç çiftçilerden hayvancılık işletmelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliğine kadar birçok alanda kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.

Kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. (Fotoğraf: A Haber) KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ Paketin en dikkat çeken başlığı kadın ve genç çiftçilere yönelik destek oldu. Buna göre daha önce 3 milyon TL olan kredi limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yatırım kredilerinde ise üreticilere önemli kolaylıklar sağlanacak. Yeni uygulamayla; 2 yıl anapara ödemesiz dönem,

10 yıla kadar vade,

Öz kaynak katkısı şartının aranmaması,

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteği sunulacak. Böylece özellikle yatırım aşamasındaki üreticilerin finansmana daha rahat ulaşması amaçlanıyor.