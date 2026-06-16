Yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Vakıf üniversitelerindeki vergi istisnasına açıklık getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarında değişikliğe gidildi. Vakıf üniversitelerine bağlı bazı sağlık kuruluşlarının KDV uygulaması bakımından durumu netleştirilirken, Darülaceze'ye yapılan bağışlar ile kamulaştırılan taşınmazlara yönelik usul ve esaslar da belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Tebliğle Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına yönelik istisna uygulamalarına açıklık getirildi. Buna göre söz konusu vakıflar tarafından işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar ile zooloji bahçeleri, parklar, veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlarca sunulan teslim ve hizmetler genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacak.

Bu kuruluşların doğrudan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilmesi halinde mevcut KDV istisnası uygulaması devam edecek. Söz konusu hüküm 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

DARÜLACEZE'YE KDV İSTİSNASI

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan bazı malların tesliminde uygulanacak istisnaya yönelik esaslar da düzenlendi. Bu kapsamda bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV'den istisna olacağı kuruluşlar arasına Darülaceze de eklendi.

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Öte yandan kamu yararı kararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinde KDV istisnasının uygulanmasına dair usul ve esaslar da belirlendi. Buna göre KDV mükelleflerine ait taşınmazların ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması halinde taşınmaz teslimi KDV'den istisna tutulacak. Taşınmazın iktisabı sırasında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV ise teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim hesaplarından çıkarılarak gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınacak.

Tebliğin kamulaştırmaya yönelik hükümleri de 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre teminat karşılığı ithal edilen malların teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı üzerinden ödenen KDV'nin de söz konusu malların ihracı nedeniyle iade hesabına dahil edilmesi durumunda doğrudan yüklenimler nedeniyle iade talebinde bulunulan tutarın azami iade edilebilir vergi tutarını aşan KDV için vergi inceleme raporu aranmadan genel esaslara göre iade talebi sonuçlandırılacak.