Kanuna göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izne rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılmıyor. Yargıtay'ın kararı da mevcut yasal düzenlemenin uygulanışına ilişkin önemli bir içtihat niteliği taşıyor.

HAFTALIK ÇALIŞMA DÜZENİ DİKKATE ALINDI

Kararda iş yerindeki çalışma düzenine de yer verildi. Dosyaya göre iş yerinde haftada 6 gün çalışma sistemi uygulanıyordu. Bu nedenle her hafta için 1 gün hafta tatili hesabı yapıldı.

Yargıtay ayrıca yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de hatırlattı.