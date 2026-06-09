Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin hesabına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, yıllık izin uygulamalarında işverenlerin hesaplama yöntemlerini yeniden gündeme taşıdı.
Yıllık izin hakkına ilişkin yeni bir yargı kararı, çalışanların izin sürelerinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yeniden gündeme getirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara göre, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günleri izin süresinden düşülemeyecek. Karar, özellikle yıllık izin hesabını takvim günü üzerinden yapan iş yerlerini yakından ilgilendiriyor.
HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK
Dava dosyasında işçinin toplam 28 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu belirlendi. İşveren tarafından sunulan belgelere göre işçi iki ayrı dönemde toplam 28 gün izin kullandı.
Ancak Yargıtay, izin tarihleri içinde toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti. Yüksek Mahkeme, bu günlerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Böylece işçinin fiilen 24 gün izin kullandığı kabul edildi ve kullanılmamış 4 günlük izin alacağı bulunduğu sonucuna varıldı.