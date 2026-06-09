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Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin hesabına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, yıllık izin uygulamalarında işverenlerin hesaplama yöntemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yıllık izin hakkına ilişkin yeni bir yargı kararı, çalışanların izin sürelerinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yeniden gündeme getirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara göre, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günleri izin süresinden düşülemeyecek. Karar, özellikle yıllık izin hesabını takvim günü üzerinden yapan iş yerlerini yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 1

HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK

Dava dosyasında işçinin toplam 28 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu belirlendi. İşveren tarafından sunulan belgelere göre işçi iki ayrı dönemde toplam 28 gün izin kullandı.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 2

Ancak Yargıtay, izin tarihleri içinde toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti. Yüksek Mahkeme, bu günlerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Böylece işçinin fiilen 24 gün izin kullandığı kabul edildi ve kullanılmamış 4 günlük izin alacağı bulunduğu sonucuna varıldı.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 3

İŞ KANUNU NE DİYOR?

Kararın dayanağını 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesi oluşturuyor.

Kanuna göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izne rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılmıyor. Yargıtay'ın kararı da mevcut yasal düzenlemenin uygulanışına ilişkin önemli bir içtihat niteliği taşıyor.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 4

HAFTALIK ÇALIŞMA DÜZENİ DİKKATE ALINDI

Kararda iş yerindeki çalışma düzenine de yer verildi. Dosyaya göre iş yerinde haftada 6 gün çalışma sistemi uygulanıyordu. Bu nedenle her hafta için 1 gün hafta tatili hesabı yapıldı.

Yargıtay ayrıca yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de hatırlattı.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 5

YILLIK İZİN KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜ İŞVERENDE

Kararda dikkat çekilen bir diğer konu ise yıllık izin kullanımının ispatı oldu.

Yargıtay'a göre işçinin yıllık izin kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait. İşverenlerin izin kullanımını yazılı belgelerle veya imzalı izin kayıtlarıyla belgeleyebilmesi gerekiyor. Aksi durumda izinlerin kullandırıldığı yönündeki iddiaların ispatı güçleşebiliyor.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 6

ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Karar, yıllık izin hakkının korunmasına yönelik önemli bir hatırlatma olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre yıllık izin hesabı yapılırken yalnızca takvim günleri değil, izin süresine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınmalı.

Çalışanlar, izin kayıtlarını kontrol ederek hak kaybı yaşayıp yaşamadıklarını değerlendirebilir. Ancak bireysel uyuşmazlıklarda ilgili kurumlara veya hukuk uzmanlarına başvurulması gerekiyor.

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Hafta tatili izinden düşmeyecek - 7

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yıllık izin süresine hafta tatili dahil edilir mi?
Hayır. İş Kanunu'na göre yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılmaz.

Resmi tatiller yıllık izinden düşülür mü?
Ulusal bayram ve genel tatil günleri de yıllık izin hesabına dahil edilmez.

Yıllık izin kullandığını kim ispatlamak zorundadır?
Yargıtay kararına göre işçinin izin kullandığını ispat yükü işverene aittir.

Kullanılmayan yıllık izin ücrete dönüşür mü?
Evet. Ancak bunun için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerekir.

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, yıllık izin uygulamalarında mevzuatın doğru uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Kararın benzer uyuşmazlıklarda emsal olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

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