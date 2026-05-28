Yasa dışı bahis mesajı alanlar dikkat! KDK’dan kritik karar, yeni tedbirler yolda
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşları rahatsız eden istenmeyen SMS ve aramalara karşı yeni adım attı. Özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumar içerikli mesajlara yönelik mağduriyetlerin artması üzerine BTK’ya ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verildi.
Telefonlara gönderilen reklam, tanıtım ve özellikle yasa dışı bahis içerikli mesajlara karşı yeni düzenleme sinyali geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verdi.
KDK'nın kararına göre, farklı numaralardan sürekli tanıtım ve reklam mesajları alan bir vatandaş, GSM operatörüne başvurarak bu mesajların engellenmesini talep etti. Ancak başvurusundan sonuç alamayan vatandaş bu kez e-Devlet üzerinden numaraları engellemeye çalıştı.
Bütün girişimlere rağmen özellikle yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların devam etmesi üzerine vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ya başvurdu.
KDK'DAN BTK'YA "İLAVE TEDBİR" TAVSİYESİ
Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını tespit etti. Kararda, kişinin iletişim bilgilerinin yasa dışı yollarla elde edildiği ve bilgisi dışında reklam içerikli mesajlar gönderildiği belirtildi.
KDK, hem başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi hem de benzer durumların önüne geçilmesi amacıyla BTK'ya ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verilmesine hükmetti.
Ayrıca karar örneğinin Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne de gönderilmesine karar verildi.
"KİŞİSEL VERİLER HUKUKA UYGUN İŞLENMELİ"
KDK kararında, işletmecilerin kullanıcıların kişisel verilerini korumak adına gerekli teknik ve idari önlemleri almakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.
Kararda şu değerlendirmelere yer verildi:
"Kişisel veriler işlenirken belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi zaruridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi şarttır."
YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR VURGUSU
KDK kararında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinin engellenmesinin önemine dikkat çekildi.
Kararda, bu alandaki hak ihlallerinin önüne geçilmesi, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklam faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
Ayrıca 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında hazırlanan "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" da hatırlatıldı.
KDK, ilgili kurumların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini vurgulayarak mevcut uygulama ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.