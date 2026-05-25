Kargoda tüm zamanların rekoru! 2025 yılında 1,45 milyardan fazla posta kargosu teslim edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 30 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek bunu sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir'in ve 3 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini de ifade etti.



"POSTA SEKTÖRÜMÜZ YAKLAŞIK 115 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"



2025 yılı ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 8 bin 934 posta acente ve şubenin hizmet verdiğini anlatan Uraloğlu, "Bu acente ve şubelerin bin 390'ı İstanbul'da, 558'i Ankara'da ve 434'ü İzmir'de bulunuyor. Posta sektörümüz ise yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.





"2025 YILI SONUNDA HABERLEŞME GÖNDERİLERİ 224,1 MİLYONA ULAŞTI"



Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen posta trafiği ve hacmine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" başlıkları altında değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı." açıklamasında bulundu.



İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 85,71 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu." ifadelerini kullandı.



POSTA KARGOSUNDA REKOR GELDİ



Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı."



Bu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun Türkiye'nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82'sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu." ifadelerini kullandı.