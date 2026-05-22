Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Torba kanununla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerden biri de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili… Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık. Hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkânı getirdik. Kamu kaynaklarını korumak amacıyla da cayma ve iade uygulamalarına son verdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 5 YILA KADAR FAİZSİZ TAKSİT KOLAYLIĞI

Hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazlarının, rayiç bedelin yarısı üzerinden hak sahiplerine taksitli ve faizsiz satışına imkan tanındı. Buna göre; hibe ve kredi destekleri ile üzerinde konut, iş yeri ve ahırlı konut yapılan ve yüzölçümü en fazla 1.000 m² olan Hazine taşınmazları, Hazine tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bedelsiz devredilecek. Başkanlık bu taşınmazların, rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitle ve faizsiz olarak satışını gerçekleştirilebilecek. Tahsil edilen tutarlar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na gelir kaydedilecek. Bu düzenleme ile mera, Hazine ve tespit harici alanlarda kendi imkanlarıyla yapı inşa eden afetzedelere; üzerinde inşaat yaptıkları taşınmazı uygun şartlarla satın alma imkanı tanınırken, aynı zamanda kullandırılan kredinin geri ödenmesinin teminat altına alınmasını sağlandı.