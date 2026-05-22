Deprem bölgesinin dönüşümünde yeni dönem: Hazine arazilerine yüzde 10 peşin, faizsiz taksit kolaylığı
Torba kanunla deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılara ilişkin uygulamalar netleştirildi. Hibe ve kredi destekleri güvence altına alınırken, Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine rayiç bedelin yarısı üzerinden satılmasının önü açıldı.
Geçtiğimiz haftalarda torba kanunla TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle deprem bölgesinde hibe ve kredi destekleri ile yeni inşa edilen taşınmazlara yönelik uygulamaların kapsamı netleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Torba kanunla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerden biri de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili… Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık. Hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkânı getirdik. Kamu kaynaklarını korumak amacıyla da cayma ve iade uygulamalarına son verdik. Hayırlı olsun" mesajı ile paylaştı.
Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Bu kapsamda 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un Ek 1'inci Maddesi'nde de değişikliğe gidildi. 6, 7 ve 9'uncu fıkralarında esaslı değişiklikler yapıldı ve 10. fıkra eklendi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu mağdur olan hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaması yönünde düzenlemeler yapıldı. Devlet eliyle (AFAD-Bakanlık) yapılan konut ve iş yerlerinin yanı sıra Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki hibe ve kredi ile yapılan konut, iş yeri, samanlıkların üzerinde bulunduğu taşınmazların hak sahiplerine satışına yönelik uygulamaların hukuki kapsamı netleştirildi.