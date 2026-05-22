Piyasalar için kritik sabah! Gözler Şimşek’in başkanlık edeceği zirvede

Finansal İstikrar Komitesi, yarın sabah saat 08.30’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Ankara’da yapılacak zirvede piyasalardaki son gelişmelerin ekonomiye etkileri, finans sisteminin kesintisiz işlemesi için atılacak yeni adımlar ve olası risk senaryoları masaya yatırılacak. Ekonomi yönetiminin alarm seviyesinde toplandığı süreçte gözler, çıkacak mesajlara çevrildi.

Ekonomi yönetimi, piyasalardaki hareketliliğe karşı düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının ana gündeminin finansal piyasalardaki güncel gelişmeler ve bunların ekonomi üzerindeki etkileri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

KRİTİK KURUMLAR AYNI MASADA

Finansal sistemin en kritik aktörleri yarın aynı masada olacak. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcileri de katılacak.

"KESİNTİSİZ İŞLEYİŞ" VURGUSU

Toplantı öncesi yapılan açıklamada özellikle "kesintisiz işleyiş" mesajının altı çizildi. Ekonomi kulislerinde bu vurgu, piyasalarda oluşabilecek olası dalgalanmalara karşı yeni tedbirlerin değerlendirileceği şeklinde yorumlandı.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NEDİR?

Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye'de finansal sistemin dengesini korumak, sistemik riskleri izlemek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan en üst düzey ekonomi platformu olarak görev yapıyor. Komite; olası finansal krizlere karşı önlem alınması, düzenleyici kurumların koordinasyonu ve makroekonomik istikrarın korunmasında kritik rol üstleniyor.