Motorine 2,35 TL indirim geliyor! İşte pompada beklenen fiyat

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin petrol fiyatlarını geriletmesi, akaryakıtta indirim beklentisi yarattı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 2,35 TL indirim öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış müzakerelerinden gelen olumlu sinyaller, küresel petrol piyasalarını rahatlattı. Ham petrol fiyatlarında yaşanan bu gevşeme, yurt içindeki akaryakıt pompa fiyatlarına da indirim olarak yansıyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatında 2,35 liralık bir indirim yapılması bekleniyor.