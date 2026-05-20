Bakan Şimşek: Kripto ATM’lerini tamamen yasakladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te düzenlenen “No Money for Terror” Bakanlar Konferansı’nda konuştu (Foto: AA)

FİNANSAL İNOVASYON UYARISI

Finansal inovasyonun önemli fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir hale getiren sistemlerin suç örgütleri ve terör finansörleri için de yeni kanallar oluşturduğunu söyledi.

Kripto varlıkların bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çeken Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştirilebildiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve küresel likiditeye hızlı erişim sağladığını ifade etti.

Şimşek ayrıca birçok kripto aracının kullanıcı kimliklerini gizlemeye imkan tanıdığını belirtti.

"KRİPTO ATM'LERİNİ TAMAMEN YASAKLADIK"

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) değerlendirmelerine işaret eden Şimşek, "stabil coin" olarak bilinen dijital varlıkların terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Şimşek, bu varlıkların değerlerini koruyabilmeleri, sınır ötesine anında taşınabilmeleri ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle suistimal edilebildiğini ifade etti.

Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında kripto varlıklara yönelik erken ve kararlı adımlar attığını vurgulayan Şimşek, 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülük kapsamına alındığını, seyahat kuralının uygulamaya geçirildiğini ve lisanslama ile uyum şartlarının devreye sokulduğunu hatırlattı.

Şimşek, "Risklerin çok yüksek olması sebebiyle kripto ATM'lerini tamamen yasakladık" ifadelerini kullandı.