Türkiye’de kartlı ödemeler zirvede! Nisan ayında ne kadar harcandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de kartlı ödemeler nisanda yükselişini sürdürdü. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 2 trilyon 559,6 milyar liraya çıktı. İnternet alışverişleri ve temassız ödemelerde de artış kaydedildi.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı nisan ayı verilerine göre Türkiye'de kartlı ödeme kullanımı artmaya devam etti. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemlerde hem ödeme tutarında hem işlem sayısında yükseliş görüldü. İnternetten ve temassız yapılan ödemeler de toplam işlemler içindeki payını artırdı.

KARTLI HARCALAMALARDA YÜZDE 44 ARTIŞ

BKM verilerine göre kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı. Toplam ödemenin 2 trilyon 185,2 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 366,8 milyar lira olurken ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı 7,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 44, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 48 arttı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarında ise yüzde 60 düşüş gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE NE KADAR KART KULLANILIYOR?

Nisan itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı 462 milyona çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam kart sayısında yüzde 4 artış kaydedildi.

Kart türlerine göre dağılım şöyle oldu:

  • Kredi kartı sayısı: 147,6 milyon
  • Banka kartı sayısı: 216 milyon
  • Ön ödemeli kart sayısı: 98,4 milyon

Kredi kartı sayısındaki yıllık artış yüzde 11 olurken banka kartlarında yüzde 2 artış görüldü. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 3 geriledi.

İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELERDE ARTIŞ SÜRDÜ

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 756,9 milyar liraya çıktı. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu. İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi ise yüzde 11 artışla 249,2 milyona ulaştı. Toplam ödeme işlemlerinin yüzde 14'ü internet üzerinden gerçekleştirildi.

TEMASSIZ ÖDEME KULLANIMI YÜKSELDİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 233,7 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 51 artışla 855 milyar liraya çıktı. BKM verilerine göre mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleşti.

KARTLI İŞLEM SAYISI 1,8 MİLYARI GEÇTİ

Kartlarla yapılan toplam ödeme adedi nisanda yüzde 14 artarak 1,8 milyara yükseldi. İşlem adetlerinin dağılımı şöyle oldu:

Kart Türü İşlem Sayısı Yıllık Değişim
Kredi Kartı 1 milyar 59,7 milyon %14 artış
Banka Kartı 740,5 milyon %14 artış
Ön Ödemeli Kart 32 milyon Düşüş
Toplam 1,8 milyar %14 artış
