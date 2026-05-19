Türkiye’de kartlı ödemeler zirvede! Nisan ayında ne kadar harcandı?

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı nisan ayı verilerine göre Türkiye'de kartlı ödeme kullanımı artmaya devam etti. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemlerde hem ödeme tutarında hem işlem sayısında yükseliş görüldü. İnternetten ve temassız yapılan ödemeler de toplam işlemler içindeki payını artırdı.

KARTLI HARCALAMALARDA YÜZDE 44 ARTIŞ

BKM verilerine göre kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı. Toplam ödemenin 2 trilyon 185,2 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 366,8 milyar lira olurken ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı 7,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 44, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 48 arttı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarında ise yüzde 60 düşüş gerçekleşti.