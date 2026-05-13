Trenlerde en çok unutulan ürün belli oldu: Kayıp eşyalar satışa çıkıyor, dron da var borcam da
TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve sahipleri tarafından geri alınmayan yüzlerce eşyayı açık artırmayla satışa çıkaracak. Dron, mutfak robotu, tencere ve borcam gibi ilginç ürünlerin yer aldığı listede en çok unutulan eşya ise gözlük oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat, bölgesel trenler ve kent içi raylı sistemlerde unutulan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor.
İlgili mevzuat kapsamında bir yıl boyunca muhafaza edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarılacak.
Açık artırmada Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da yer alacak.
TRENLERDE YOK YOK
TCDD verilerine göre trenlerde unutulan eşyalar arasında oldukça ilginç ürünler bulunuyor.
Açık artırmada elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok farklı ürün satışa sunulacak.
Listede:
• 1 dron takımı
• 1 mutfak robotu
• 4 tencere
• 2 borcam
• 4 tuval
• Telefon
• Tablet
• Fotoğraf makinesi
• Kulaklık
• Şemsiye
• Saat
• Kitap
gibi ürünler yer alıyor.
EN ÇOK GÖZLÜK UNUTULDU
Genel Müdürlük verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu.
Gözlüğü:
• 783 kulaklık kutusu
• 545 şarj cihazı
• 294 kulaklık
• 78 şemsiye
izledi.
Bunun yanı sıra 21 şeker ölçme cihazının da trenlerde unutulan eşyalar arasında yer aldığı belirtildi.
BULUNAN EŞYALAR NASIL KAYIT ALTINA ALINIYOR?
Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.
Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor.
Bulunan ürünler tarih, tren numarası, vagon, koltuk bilgisi ve eşyanın ayırt edici özellikleriyle birlikte tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.
AÇIK ARTIRMA 3 GÜN SÜRECEK
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre açık artırma kapsamında ürünler "elektronik", "karma eşya" ve "kıyafet-tekstil" kategorilerinde satışa sunulacak.
Kıyafet ve tekstil kategorisinde kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler de alıcı bulacak.
Satışa çıkarılacak ürünlerin listeleri ise TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.