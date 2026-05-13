Trenlerde en çok unutulan ürün belli oldu: Kayıp eşyalar satışa çıkıyor, dron da var borcam da

Açık artırmada Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da yer alacak.

İlgili mevzuat kapsamında bir yıl boyunca muhafaza edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarılacak.

Bunun yanı sıra 21 şeker ölçme cihazının da trenlerde unutulan eşyalar arasında yer aldığı belirtildi.

Genel Müdürlük verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu.

EN ÇOK GÖZLÜK UNUTULDU

Açık artırmada elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok farklı ürün satışa sunulacak.

TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve sahipleri tarafından geri alınmayan yüzlerce eşyayı açık artırmayla satışa çıkaracak (Foto: AA)

Dron, mutfak robotu, tencere ve borcam gibi ilginç ürünlerin yer aldığı listede en çok unutulan eşya ise gözlük oldu (Foto: AA)

BULUNAN EŞYALAR NASIL KAYIT ALTINA ALINIYOR?

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.

Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor.

Bulunan ürünler tarih, tren numarası, vagon, koltuk bilgisi ve eşyanın ayırt edici özellikleriyle birlikte tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.

AÇIK ARTIRMA 3 GÜN SÜRECEK

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre açık artırma kapsamında ürünler "elektronik", "karma eşya" ve "kıyafet-tekstil" kategorilerinde satışa sunulacak.

Kıyafet ve tekstil kategorisinde kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler de alıcı bulacak.

Satışa çıkarılacak ürünlerin listeleri ise TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.