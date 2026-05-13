İhracatta tarihi sıçrama: Nisan ayında 25,4 milyar dolarlık rekor

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Nisan ayında ihracat yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti.