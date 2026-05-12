2026 yaş çay fiyatı belli oldu! Tarım Bakanlığı duyurdu

Bakanlığın duyurusuna göre 2025 yılında 25,44 lira olarak uygulanan yaş çay alım bedeli, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

Açıklamada, 2025 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca ÇAYKUR'un geçtiğimiz yıl 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bu yıl da benzer miktarda yaş çay alımının hedeflendiği vurgulanırken, yeni fiyatın üreticiler açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.