2026 yaş çay fiyatı belli oldu! Tarım Bakanlığı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yaş çay alım fiyatını açıkladı. ÇAYKUR’un yaş çay alım bedeli 25,44 TL’den 35 TL’ye yükseldi. İşte yeni yaş çay fiyatının detayları…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE 2026 YILI YAŞ ÇAY ALIM FİYATI
Bakanlığın duyurusuna göre 2025 yılında 25,44 lira olarak uygulanan yaş çay alım bedeli, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendi.
Açıklamada, 2025 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca ÇAYKUR'un geçtiğimiz yıl 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, bu yıl da benzer miktarda yaş çay alımının hedeflendiği vurgulanırken, yeni fiyatın üreticiler açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.