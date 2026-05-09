Telefon alacaklar dikkat! Taksit sınırı artacak mı?
Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda merak edilen sıfır cep telefonu satışlarında taksit imkanına yönelik yeni bir düzenleme iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık, kendi bünyelerinde bu konuya dair yürütülen bir çalışma olmadığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, konuya dair düzenleme yetkisinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) olduğunu belirterek, Bakanlık bünyesinde yeni bir hazırlık bulunmadığını duyurdu.
YETKİLİ KURUM: BDDK!
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."