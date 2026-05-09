Telefon alacaklar dikkat! Taksit sınırı artacak mı?

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, konuya dair düzenleme yetkisinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) olduğunu belirterek, Bakanlık bünyesinde yeni bir hazırlık bulunmadığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."