TOKİ sosyal konut başvuru iadeleri başladı: Geri ödemeler nasıl alınacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi için başvuru bedeli iadelerinin başladığını duyurdu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konut için hak sahipliği belirleme kurası 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade süreci de başladı.