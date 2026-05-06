TOKİ sosyal konut başvuru iadeleri başladı: Geri ödemeler nasıl alınacak?
TOKİ, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’daki 100 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesine başladı. Ödemeler Ziraat Bankası ATM’leri ve şubeleri üzerinden alınabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi için başvuru bedeli iadelerinin başladığını duyurdu.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konut için hak sahipliği belirleme kurası 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade süreci de başladı.
TOKİ BAŞVURU İADELERİ NASIL ALINACAK?
Başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından vatandaş adına açılan hesaplara yatırılıyor.
İade işlemleri Ziraat Bankası ATM'lerinden şu adımlar takip edilerek gerçekleştirilebilecek:
- Kartsız işlemler
- Diğer işlemler
- Diğer para çekme
- TOKİ başvuru iadesi
Vatandaşlar bu menü üzerinden başvuru ücretlerini çekebilecek.
ŞUBEDEN İADE ALMAK DA MÜMKÜN
TOKİ başvuru bedeli iadeleri banka şubeleri üzerinden de alınabilecek. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine giderek sıra numarası almaları gerekiyor.
Öte yandan hesabını kapatan vatandaşların iade işlemlerinin de yine ilgili banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN KURA TAMAMLANDI
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut projesi için hak sahipliği kura çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretlerinin iadesi ise 6 Mayıs 2026 itibarıyla başladı.