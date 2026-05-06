İstanbul özel havacılığın merkezi olacak! JETEX-İGA terminali açıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi JETEX iş birliğiyle hayata geçirilen "JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali", düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı törende, İstanbul Havalimanı’nın küresel özel havacılıkta "dünyanın göz bebeği" olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak, tesisin bugün 140’tan fazla ülkeye ve 340’tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile uluslararası alanda özel havacılık ve uçuş destek hizmetleri sunan Dubai merkezli küresel şirket JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEXİGA Genel Havacılık Terminali, düzenlenen törenle açıldı. Uluslararası ticari uçuş yolcularına hız, konfor ve ayrıcalık odaklı bir seyahat deneyimi sunmayı hedefleyen, Türk misafirperverliği ile uluslararası standartları tek çatı altında buluşturan terminal, Türkiye'nin "marka değerine" katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olarak tanımlanıyor. JETEX-İGA GENEL HAVACILIK TERMİNALİ AÇILDI Seyahat deneyimini üst seviyeye taşıyarak İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi beklenen terminalin açılışında konuşan Uraloğlu, bu açılışla Türk havacılığının vizyonuna yepyeni ve çok anlamlı bir halka daha eklediklerini belirterek, bu stratejik yatırımla ülkenin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Havalimanlarının artık çağdaş dünyanın kalbi gibi işlediğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam kesişim noktasında bulunduğunu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, avantajlı coğrafi konumunun Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri olmaya son derece müsait kıldığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda hayata geçirdikleri cesur ve vizyoner politikalarla Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini vurguladı. Aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseltildiğine işaret eden Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayıyı yakında 60'a taşıyacaklarını söyledi. Uraloğlu, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız yaklaşık 34,5 milyon iken, 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu başarıyla Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanı'mız tek başına 2025'te yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet vererek Türkiye nüfusuna yakın bir yolcu kitlesini ağırladı." diye konuştu.