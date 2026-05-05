G7 zirvesinde Sıfır Atık damgası! Samed Ağırbaş’tan COP31 yolunda kritik temaslar

Görüşmelerde; sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ele alındı. G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de bir araya geldi.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında, gün boyunca üst düzey isimlerle kritik ikili görüşme gerçekleştirdi.

ALMANYA İLE STRATEJİK COP31 VE İKLİM EYLEMİ DİYALOĞU

Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile gerçekleştirilen görüşmede, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı. Ağırbaş, "Görüşmemizde, COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası'nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM EYLEMİ, BİLİMSEL BİLGİ VE SAHA UYGULAMALARININ KESİŞİMİYLE ANLAM KAZANIR"

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı ve Cambridge Net Zero Direktörü Prof. Emily Shuckburgh ile yapılan görüşmede ise, iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ve akademik ağların COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı. Ağırbaş, "İklim Eylemi çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları ve COP31 sürecine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Özellikle üniversitelerin iklim eylemi projelerimize sunabileceği katkılar ve döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi hususunda stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Uluslararası platformlarda sıfır atık vizyonumuzu güçlendirecek adımları ve ortak çalışma zeminlerini değerlendirmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.

AVRUPA İKLİM VAKFI İLE KÜRESEL POLİTİKA VE ETKİ TEMASI

Avrupa İklim Vakfı CEO'su Laurence Tubiana ile gerçekleştirilen görüşmede Paris Anlaşması sonrası küresel iklim politikalarının seyri ve COP31 öncelikleri değerlendirildi. Samed Ağırbaş, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "COP31 yolunda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve Eylem Ajandası önceliklerimizi paylaşarak; hayırseverlik sektörü ile akademik ağların çözüm odaklı projelerimize sunabileceği katkıları ele aldık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya koyduğumuz Sıfır atık vizyonumuzu uluslararası düzeye taşımaya, çözüm odaklı ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Global Methane Hub CEO'su Marcelo Mena ile emisyon azaltımı stratejilerini değerlendiren Ağırbaş, "COP31 yol haritamız çerçevesinde, metan emisyonlarına yönelik teknik çözümlerin yanı sıra iklim bilincinin yaygınlaştırılmasına dair önceliklerimize değindik. Ortak evimiz dünya için uluslararası paydaşlarımızla vizyon birliği içinde hareket etmeye ve etkili adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.