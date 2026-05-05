Bakan Şimşek tarihi ekonomi reformunu açıkladı! Vatandaşa eşel mobil siperi: Yatırımcıya vergi indirimi
Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı düğümüyle başlayan ve 1970'lerden bu yana görülen en büyük "arz şoku" dünyayı sarsarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi yönetiminin "kalkan" hamlelerini peş peşe açıkladı. Eşel Mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarındaki artışın %75'ini bütçeden karşılayarak vatandaşı koruduklarını müjdeleyen Bakan Şimşek, Türkiye’yi küresel bir yatırım ve teknoloji üssüne dönüştürecek tarihi vergi reformlarının detaylarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında küresel ekonominin içinden geçtiği ateş çemberini çarpıcı verilerle analiz etti.
Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya ticareti için bir "boğaz düğümü" olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bu şok, 1970'lerdeki petrol krizinden, Körfez savaşlarından ve Rusya-Ukrayna savaşından bile daha büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi ciddi boyutlarda olacak" sözleriyle durumun vahametine dikkat çekti.
Bakan Şimşek, dünyadaki LNG ve petrol arzının beşte birinin bu bölgeden geçtiğini hatırlatarak, "Brent petrol savaş öncesine göre yüzde 57, üre gübresi yüzde 120, jet yakıtı ise yüzde 130 artmış durumda. Küresel enflasyon ve resesyon riski kapıda" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE ENERJİDE "SİGORTA"SINI ÖNCEDEN YAPTI
Küresel piyasalarda enerji arz güvenliği tartışılırken, Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, enerji çeşitliliğinin hayati önemine değindi. Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda Türkiye enerji tedariğini çeşitlendirdi. Bizim Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığımız çok düşük. Enerji arz güvenliği ve tedarik anlamında şu anda Türkiye'de bir sorun yok" diyerek vatandaşın içine su serpti.
EŞEL MOBİL İLE VATANDAŞA DEVLET KALKANI
Bakan Şimşek, artan maliyetlerin pompa fiyatlarına yansımasını engellemek için bütçeden devasa bir fedakarlık yaptıklarını açıkladı. Eşel Mobil sisteminin işleyişini anlatan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını yüzde 75 oranında bütçe olarak biz karşılıyoruz" bilgisini paylaştı.
Bakan Şimşek, rakamlarla konuşarak, "Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu, ancak sistem sayesinde 72,7 liradan arz ediliyor. Benzinde ise 79 lira olacak fiyatı 65 lira seviyesinde tuttuk. Şokun önemli bir kısmını vatandaşımıza, sanayicimize ve esnafımıza yansıtmadık" ifadelerini kullandı.
Bu adımın bütçeye yıllık maliyetinin 600 milyar lirayı (yaklaşık 14 milyar dolar) bulacağını belirten Şimşek, bu fedakarlığın bütçe disiplini sayesinde yapılabildiğini vurguladı.