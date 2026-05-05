Bakan Şimşek tarihi ekonomi reformunu açıkladı! Vatandaşa eşel mobil siperi: Yatırımcıya vergi indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında küresel ekonominin içinden geçtiği ateş çemberini çarpıcı verilerle analiz etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya ticareti için bir "boğaz düğümü" olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bu şok, 1970'lerdeki petrol krizinden, Körfez savaşlarından ve Rusya-Ukrayna savaşından bile daha büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi ciddi boyutlarda olacak" sözleriyle durumun vahametine dikkat çekti.

Bakan Şimşek, dünyadaki LNG ve petrol arzının beşte birinin bu bölgeden geçtiğini hatırlatarak, "Brent petrol savaş öncesine göre yüzde 57, üre gübresi yüzde 120, jet yakıtı ise yüzde 130 artmış durumda. Küresel enflasyon ve resesyon riski kapıda" ifadelerini kullandı.