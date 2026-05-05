Bakan Şimşek tarihi ekonomi reformunu açıkladı! Vatandaşa eşel mobil siperi: Yatırımcıya vergi indirimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı düğümüyle başlayan ve 1970'lerden bu yana görülen en büyük "arz şoku" dünyayı sarsarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi yönetiminin "kalkan" hamlelerini peş peşe açıkladı. Eşel Mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarındaki artışın %75'ini bütçeden karşılayarak vatandaşı koruduklarını müjdeleyen Bakan Şimşek, Türkiye’yi küresel bir yatırım ve teknoloji üssüne dönüştürecek tarihi vergi reformlarının detaylarını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında küresel ekonominin içinden geçtiği ateş çemberini çarpıcı verilerle analiz etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya ticareti için bir "boğaz düğümü" olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bu şok, 1970'lerdeki petrol krizinden, Körfez savaşlarından ve Rusya-Ukrayna savaşından bile daha büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi ciddi boyutlarda olacak" sözleriyle durumun vahametine dikkat çekti.

Bakan Şimşek, dünyadaki LNG ve petrol arzının beşte birinin bu bölgeden geçtiğini hatırlatarak, "Brent petrol savaş öncesine göre yüzde 57, üre gübresi yüzde 120, jet yakıtı ise yüzde 130 artmış durumda. Küresel enflasyon ve resesyon riski kapıda" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ENERJİDE "SİGORTA"SINI ÖNCEDEN YAPTI

Küresel piyasalarda enerji arz güvenliği tartışılırken, Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, enerji çeşitliliğinin hayati önemine değindi. Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda Türkiye enerji tedariğini çeşitlendirdi. Bizim Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığımız çok düşük. Enerji arz güvenliği ve tedarik anlamında şu anda Türkiye'de bir sorun yok" diyerek vatandaşın içine su serpti.

EŞEL MOBİL İLE VATANDAŞA DEVLET KALKANI

Bakan Şimşek, artan maliyetlerin pompa fiyatlarına yansımasını engellemek için bütçeden devasa bir fedakarlık yaptıklarını açıkladı. Eşel Mobil sisteminin işleyişini anlatan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını yüzde 75 oranında bütçe olarak biz karşılıyoruz" bilgisini paylaştı.

Bakan Şimşek, rakamlarla konuşarak, "Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu, ancak sistem sayesinde 72,7 liradan arz ediliyor. Benzinde ise 79 lira olacak fiyatı 65 lira seviyesinde tuttuk. Şokun önemli bir kısmını vatandaşımıza, sanayicimize ve esnafımıza yansıtmadık" ifadelerini kullandı.

Bu adımın bütçeye yıllık maliyetinin 600 milyar lirayı (yaklaşık 14 milyar dolar) bulacağını belirten Şimşek, bu fedakarlığın bütçe disiplini sayesinde yapılabildiğini vurguladı.

TÜRKİYE YATIRIM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR

Bakan Şimşek, Türkiye'yi küresel devlerin merkezi yapacak yeni yatırım paketinin müjdesini verdi.

Çok uluslu şirketleri ve teknoloji girişimlerini (start-up) Türkiye'ye çekmek için radikal adımlar atıldığını belirten Şimşek, "Singapur ve Hollanda gibi ülkeler transit ticaretle zenginleşiyor. Biz de bunu güçlendiriyoruz. Bir firma transit ticaret yapmak üzere İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösterirse yüzde 100, Türkiye'nin herhangi bir köşesinde faaliyet gösterirse yüzde 95 kurumlar vergisinden istisna olacak" sözleriyle tarihi teşviki duyurdu.

İHRACATÇIYA VERGİ MÜJDESİ: YÜZDE 9'A DÜŞÜYOR

İmalat sanayisini korumak ve dış ticaret açığını kapatmak için vergi oranlarında "balyoz" etkisi yaratacak bir indirime gidiliyor.

Bakan Şimşek, Meclis'e sunulan düzenlemeyle ilgili olarak, "İmalatçı ihracatçılarımız için standart yüzde 25 olan kurumlar vergisini yüzde 9'a indirmeyi hedefliyoruz. Diğer ihracatçılar için ise bu oran yüzde 14 olacak. Amacımız Türkiye'yi uluslararası doğrudan yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmektir" açıklamasında bulundu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE 20 YILLIK VERGİ SIFIRLAMA

Dünya teknoloji devlerinin yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaları için hazırlanan paketin detaylarını açıklayan Şimşek, nitelikli hizmet merkezleri için "sıfır vergi" vaat etti.

Bakan Şimşek, "Google, Microsoft gibi devler bölge yönetimlerini Türkiye'ye taşırsa ve gelirlerinin yüzde 80'ini yurt dışından elde ederlerse, İFM'de 20 yıl boyunca kurumlar vergisini sıfırlıyoruz. İFM dışında ise yüzde 95 indirim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu merkezlerde çalışan nitelikli personel için 4 ila 6 asgari ücrete kadar gelir vergisi istisnası sunulacağını da sözlerine ekledi.

MİLYONERLER TRAFİĞİ VE VARLIK BARIŞINDA "SİSTEMDE TUTMA" ŞARTI

Yurt dışındaki sermayeyi Türkiye'ye çekmek için "milyonerler trafiği" stratejisini başlattıklarını belirten Şimşek, "Yurt dışından kazandığını Türkiye'ye getiren şahıslara 20 yıl boyunca vergi istisnası sunuyoruz. Amacımız bankacılık sektörünü büyütmek ve borç olmayan sermayeyi ülkede tutmaktır" dedi.

Varlık barışı konusunda ise geçmişten farklı bir yol izleneceğini kaydeden Şimşek, "Bu kez sadece beyan yetmeyecek. Vergi avantajından yararlanmak için o kaynağın sistemde belli bir süre tutulması şartını getireceğiz. Hazine kağıtlarında veya bankada tutulma süresine göre vergi oranlarını farklılaştıracağız" şeklinde konuştu.

ESNAF VE KOBİ'YE 72 AY VADE VE TEMİNAT KOLAYLIĞI

Vergi borcu olan ancak ödeme iradesi gösteren mükellefler için "af değil yapılandırma" hamlesi geliyor. Piyasanın taleplerine kulak verdiklerini söyleyen Şimşek, "Şu an 36 ay olan taksitlendirme yetkisini 72 aya çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle KOBİ ve esnafımız için belli bir seviyeye kadar teminat aramama yetkisi alacağız. Bu bir af değildir, iyi niyetli mükellefe ödeme kolaylığıdır" sözleriyle müjdeyi verdi.

ENFLASYON VE OVP: "CEPHANEMİZ VAR, YÖNETEBİLİRİZ"

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin küresel gelişmeler ışığında revize edilebileceğini sinyalini veren Şimşek, Türkiye'nin bu krize "tampon" biriktirerek girdiğini söyledi.

Şimşek, "Petrol fiyatındaki her yüzde 10'luk artış enflasyonu 1,1 puan yukarı çekiyor. Cari açıkta ise her 10 dolarlık artış ithalatımızı 5 milyar dolar artırıyor. Ancak biz yönetilebilir bir risk görüyoruz. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığını yüzde 2,9'da tuttuk, rezervlerimizi savaş öncesi 200 milyar doların üzerine çıkardık. Mali alanda cephane biriktirmiştik, bu şoku rahat yönetiriz" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİ VE İSTİKRAR ADASI VURGUSU

Türkiye'nin bölgedeki savaşların dışında kalmasının en büyük sebebinin güçlü liderlik ve caydırıcılık olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Türkiye bölgenin istikrar adasıdır. Cumhurbaşkanımız ülkemizi bu çatışmaların dışında tutmakla kalmadı, çok güçlü bir arabuluculuk rolü üstlendi. Savunma sanayimizdeki sıçrama bize büyük bir caydırıcılık katıyor. Biz bu krizi yapısal reformlarla ülkemiz için kalıcı bir fırsata dönüştürme iradesine sahibiz" sözleriyle Türkiye'nin sarsılmaz duruşunu tüm dünyaya ilan etti.

