Güneş gözlüğünde şaşırtan tablo: Yerli ürünlere en büyük talep KKTC’den

Bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş gözlüklerine olan ilgi yeniden yükseldi. Hem gözleri güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan hem de stilin tamamlayıcı bir parçası olarak görülen güneş gözlükleri, farklı model ve seçeneklerle tüketicinin tercihine sunuluyor. Kullanıcılar seçim yaparken çerçeve yapısından cam filtresine, lens renginden boyutuna kadar birçok detayı dikkate alıyor.

Türkiye'de yerli üretim daha çok giriş ve orta segmentte yoğunlaşırken, iç pazarda markalı ve üst segment ürünlere yönelik talep ithal ürünlere ilgiyi artırıyor. Bu tablo, yılın ilk çeyreğine ait dış ticaret verilerine de net şekilde yansıdı.

TÜİK verilerine göre Türkiye, ocak-mart döneminde toplam 2 milyon 317 bin 235 adet güneş gözlüğü ithal ederken, bunun karşılığında 85,5 milyon dolar ödeme yaptı. İthalatta en büyük payı İtalya aldı. Bu ülkeden getirilen 880 bin 471 adet güneş gözlüğü için 45,5 milyon dolar ödendi. İtalya'yı 1 milyon 36 bin 29 adetle Çin takip ederken, bu ülkeye yapılan ödeme 22,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tayland'dan 119 bin 703 adet ürün için 6,1 milyon dolar, Japonya'dan 23 bin 91 adet için 3,1 milyon dolar ve Fransa'dan 6 bin 647 adet için yaklaşık 3 milyon dolar harcama yapıldı.