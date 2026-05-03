Güneş gözlüğünde şaşırtan tablo: Yerli ürünlere en büyük talep KKTC’den
Türkiye güneş gözlüğünde ithalata yönelirken, ortaya dikkat çekici bir tablo çıktı. Milyonlarca dolarlık alım İtalya’dan yapılırken, yerli ürünler en çok KKTC’de ilgi gördü. İlk çeyrek verileri, dış ticaretteki bu çarpıcı farkı gözler önüne serdi.
Bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş gözlüklerine olan ilgi yeniden yükseldi. Hem gözleri güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan hem de stilin tamamlayıcı bir parçası olarak görülen güneş gözlükleri, farklı model ve seçeneklerle tüketicinin tercihine sunuluyor. Kullanıcılar seçim yaparken çerçeve yapısından cam filtresine, lens renginden boyutuna kadar birçok detayı dikkate alıyor.
Türkiye'de yerli üretim daha çok giriş ve orta segmentte yoğunlaşırken, iç pazarda markalı ve üst segment ürünlere yönelik talep ithal ürünlere ilgiyi artırıyor. Bu tablo, yılın ilk çeyreğine ait dış ticaret verilerine de net şekilde yansıdı.
TÜİK verilerine göre Türkiye, ocak-mart döneminde toplam 2 milyon 317 bin 235 adet güneş gözlüğü ithal ederken, bunun karşılığında 85,5 milyon dolar ödeme yaptı. İthalatta en büyük payı İtalya aldı. Bu ülkeden getirilen 880 bin 471 adet güneş gözlüğü için 45,5 milyon dolar ödendi. İtalya'yı 1 milyon 36 bin 29 adetle Çin takip ederken, bu ülkeye yapılan ödeme 22,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tayland'dan 119 bin 703 adet ürün için 6,1 milyon dolar, Japonya'dan 23 bin 91 adet için 3,1 milyon dolar ve Fransa'dan 6 bin 647 adet için yaklaşık 3 milyon dolar harcama yapıldı.
YERLİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNE EN GÜÇLÜ TALEP KKTC'DEN GELDİ
İthalatta İtalya öne çıkarken, Türkiye'nin ihracatında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Aynı dönemde Türkiye, toplam 164 bin 272 adet güneş gözlüğü ihraç ederek 2,4 milyon dolar gelir elde etti. En fazla ihracat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı. KKTC'ye 5 bin 738 adet güneş gözlüğü satışı karşılığında 470,1 bin dolar gelir sağlandı.
Dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkelerden biri olan İtalya'nın aynı zamanda Türk güneş gözlüklerini tercih eden ülkeler arasında yer alması oldu. Bu ülkeye 7 bin 82 adet ürün satılırken 323,5 bin dolar gelir elde edildi.
Türkiye'nin diğer ihracat pazarları arasında Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yer aldı. Rusya'ya 180,3 bin dolarlık, Azerbaycan'a 130,1 bin dolarlık ve BAE'ye 127,6 bin dolarlık güneş gözlüğü satışı gerçekleştirildi.
TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DIŞ TİCARETİ (OCAK–MART)
|Kategori
|Ülke
|Adet
|Tutar
|İthalat
|İtalya
|880.471
|45,5 milyon $
|Çin
|1.036.029
|22,7 milyon $
|Tayland
|119.703
|6,1 milyon $
|Japonya
|23.091
|3,1 milyon $
|Fransa
|6.647
|~3 milyon $
|İhracat
|KKTC
|5.738
|470,1 bin $
|İtalya
|7.082
|323,5 bin $
|Rusya
|—
|180,3 bin $
|Azerbaycan
|—
|130,1 bin $
|BAE
|—
|127,6 bin $
Veriler, Türkiye'de güneş gözlüğü pazarında ithalatın ağırlığını koruduğunu ortaya koyarken, yerli üretimin ise özellikle belirli pazarlarda talep görmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle KKTC'den gelen talep, yerli ürünlerin dış pazardaki yerini güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.