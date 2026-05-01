1 Mayıs’ta yatırım ve istihdam müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs 2026’da Eskişehir’de yaptığı açıklamada Eti Maden bünyesinde toplam 500 milyon dolar değerinde 3 yeni yatırımın hayata geçirileceğini duyurdu. Yatırımlar kapsamında Penta 6 tesisiyle yaklaşık 300 kişilik yeni istihdam oluşturulacak.
Bakan Bayraktar, Kırka'da lityum karbonat pilot tesisinin devrede olduğunu belirterek, "Pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz; İnşallah lityum karbonatta tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde temellerini atacağız, onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir başka önemli konumuz, Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu üç tesisimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz." dedi. Bakan Bayraktar, Eti Maden'i büyütmeye ve ekonomiye katkı yapmaya devam ettiklerini de kaydetti.
Bakan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Eskişehir'de bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, ayrıca sahada incelemeler de gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar'a ziyaretinde Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve diğer ilgililer eşlik etti. Bakan Bayraktar, Kırka'da basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.