1 Mayıs’ta yatırım ve istihdam müjdesi

ETİ MADEN MEDARIİFTİHARIMIZ

Eti Maden'in Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Zira Türkiye'nin maden ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini yapıyor. Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle hakikaten dünya çapında. Dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına ve dünya bor pazarında da yüzde 65'lik bir pazar payına sahip." dedi.

KIRKA'DA YILLIK 1,4 MİLYON TONLUK ÜRETİM

Bakan Bayraktar, yaklaşık 2 bin 600 çalışanın bulunduğu Kırka Tesisi'nin de yıllık 1,4 milyon tonluk üretim gerçekleştirdiğini anlattı.