Reklam ve gelir kaybı mercek altında! Gazete ve televizyonlara nefes aldıracak reçete

Rekabet Kurumu, dijital platformların yükselişiyle birlikte geleneksel medyanın yaşadığı reklam geliri kaybını mercek altına aldı. Kurum Başkanı Birol Küle, medyadaki gelir kaybının sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir "demokrasi ve çok seslilik" sorunu olduğunu vurguladı.

Rekabet Kurumu, yazılı ve görsel medyanın dijital platformlar nedeniyle yaşadığı reklam-gelir kaybı için inceleme başlattı. Geniş kapsamlı sektör raporu hazırlanıyor. Bu yıl bitmeden raporun tamamlanması bekleniyor. Raporla, yazılı basın ve TV'lerin reklam gelirlerindeki azalmanın nedenleri ortaya çıkacak. Daha sonra da çözüm yolları masaya yatırılacak.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bugün geleneksel medya ayakta kalmakta zorlanıyor. Medya kuruluşlarının gelirleri azaldı. Bu bir demokrasi ve çok sesliliğin yitirilmesi sorunu. Medyanın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması lazım. Reklam gelirlerinin geleneksel medyadan dijital platforma kayış nedenini inceliyoruz. Bu organik bir kayış mı yoksa değil mi? Bunun arka planında hangi sorunlar var, buna çalışıyoruz" dedi.

Rekabet Kurumu TEBLİĞ HAZIRLANACAK

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kast, menajerlik ajansları, sinema-dizi sektörü, dijital TV platformlarındaki rekabet ihlallerini önlemek için de tebliğ hazırladıklarını açıkladı. Küle, şöyle konuştu: "Tebliğde, alt başlıklarımız sinema salonu ve dizi yapım sektörü, platformlar, müzik tarafı ile kast ajansları ve direktörlüğü olacak. Her piyasa için piyasaya giriş engellerini kaldıracak şekilde düzenleme yapacağız ve pazar gücüne sahip oyuncuların bu gücünü kırmaya yönelik adımlar atacağız. Dizi yapımcılığı sektöründe ise yapım ve dağıtım faaliyetlerini ayrıştırıyoruz; yapımcılar yalnızca kendi içeriklerini üretebilecek, dağıtım ise bağımsız üçüncü taraflarca yapılacak. Platformlar tarafında ise hakim oyuncuların yeni yapımcılarla çalışmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyoruz; her dönemde belirli bir payın yeni yapımcılara ayrılması yönünde adımlar atacağız. Uzun dönemli kontratlara sınır getiriyoruz. Platformlarda daha fazla Türk yapımının yer almasını, bağımsız senarist, yönetmen ve oyuncuların daha görünür olmasını bekliyoruz. Örneğin, bir oyuncuyla 10 yıllık gibi çok uzun süreli sözleşmelerin önüne geçilecek."