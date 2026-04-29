Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı!

HEDEF 80 BİN TON İHRACAT Hasadı yapılan erkenci çeşitler hakkında detaylı bilgi veren Gültekin, şu an iç piyasaya yönelik C1 (Cristobalina) ve Early Lory türlerinin toplandığını, kısmen uçak kargoyla Uzak Doğu'ya ihracatın da hedeflendiğini dile getirdi. Geçen yılki 8-10 bin tonluk verime karşılık bu yılki beklentinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Gültekin, "Yaklaşık bu bölgede 70-80 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. İhracat hedefleri bu sene daha iyi olacak. Bu seneki hedeflerde de yaklaşık 70-80 bin ton civarı bir kiraz ihracatı hedeflenmektedir. Üretici şu anki şartlarda memnun, yüzü gülecek, fiyatlar fena değil" şeklinde konuştu.

"GÜNDE 200 GRAM TÜKETMEK SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ" Manisa kirazının kalitesinin ve lezzetinin sırrını anlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, bölgenin toprak yapısı ile iklim koşullarının bitki gelişimi için çok uygun olduğuna vurgu yaptı. Üreticinin artık çok daha bilinçli hareket ettiğini aktaran Gültekin, "İnsan sağlığı açısından zarar teşkil edecek hiçbir şey uygulanmamaktadır. Tamamen iyi tarım uygulamaları, Global GAP standartları çerçevesinde üretim gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kirazın sağlık açısından faydalarına da değinen Gültekin, "Kiraz muhteviyatı itibariyle salisilat içermektedir. Her vatandaşımızın günde en az bir 100 gram, 200 gram şu anki şartlarda kiraz tüketmesi, onun sağlığı açısından çok önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Haberin sonunda bölgeden son notları toparlayan muhabir Sefer Ayçe ise, "Bu sene de ihracatta oldukça iyi bir rakam gelecek ve geçen yıla oranla bu rekolte de artmış olacak" sözleriyle tarladaki umutlu bekleyişi özetledi.