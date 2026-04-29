Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı!

Ege Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da üreticiler tarlaya indi. Geçtiğimiz yıl don ve soğuk hava nedeniyle büyük kayıp yaşayan kiraz üreticisinin yüzü, bu yıl uygun giden iklim şartları ve beklenen yüksek rekolte ile gülüyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe hasat coşkusunu yerinden aktarırken, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin bölgedeki çalışmalara ve bu yıla dair ihracat hedeflerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

Ege Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da üreticiler tarlaya indi. Geçtiğimiz yıl don ve soğuk hava nedeniyle büyük kayıp yaşayan kiraz üreticisinin yüzü, bu yıl uygun giden iklim şartları ve beklenen yüksek rekolte ile gülüyor.

EGE'DE KİRAZ MESAİSİ BAŞLADI!

A Haber muhabiri Sefer Ayçe hasat coşkusunu yerinden aktarırken, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin bölgedeki çalışmalara ve bu yıla dair ihracat hedeflerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı! - 1

GEÇEN YILA ORANLA REKOLTEDE BÜYÜK ARTIŞ
Havaların güzel gitmesi ve yağışların yeterli olmasıyla Manisa ve çevresinde kiraz hasadı tüm hızıyla başladı. Bölgedeki son durumu ve tarlalardaki hareketliliği aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Geçen yıl soğuk vurmuştu, çok azdı, yok denecek kadar azdı kiraz ama bu sene havaların güzel gitmesi ve yağışların da güzel olması hasatta verimi arttırdı" ifadelerini kullandı.

Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı! - 2

Kuzey Yarımküre'nin ilk hasat noktalarından biri olan Manisa Sancaklıbozköy'deki çalışmaları değerlendiren Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, "Bu sene geçen yıla rağmen daha iyi bir hasat bekliyoruz. En azından geçen yılki gibi iklim koşullarından kaynaklı soğuk zararı yok" sözleriyle üreticinin rahat bir nefes aldığını belirtti.

Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı! - 3

HEDEF 80 BİN TON İHRACAT
Hasadı yapılan erkenci çeşitler hakkında detaylı bilgi veren Gültekin, şu an iç piyasaya yönelik C1 (Cristobalina) ve Early Lory türlerinin toplandığını, kısmen uçak kargoyla Uzak Doğu'ya ihracatın da hedeflendiğini dile getirdi. Geçen yılki 8-10 bin tonluk verime karşılık bu yılki beklentinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Gültekin, "Yaklaşık bu bölgede 70-80 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. İhracat hedefleri bu sene daha iyi olacak. Bu seneki hedeflerde de yaklaşık 70-80 bin ton civarı bir kiraz ihracatı hedeflenmektedir. Üretici şu anki şartlarda memnun, yüzü gülecek, fiyatlar fena değil" şeklinde konuştu.

Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı! - 4

"GÜNDE 200 GRAM TÜKETMEK SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ"
Manisa kirazının kalitesinin ve lezzetinin sırrını anlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, bölgenin toprak yapısı ile iklim koşullarının bitki gelişimi için çok uygun olduğuna vurgu yaptı. Üreticinin artık çok daha bilinçli hareket ettiğini aktaran Gültekin, "İnsan sağlığı açısından zarar teşkil edecek hiçbir şey uygulanmamaktadır. Tamamen iyi tarım uygulamaları, Global GAP standartları çerçevesinde üretim gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı! - 5

Kirazın sağlık açısından faydalarına da değinen Gültekin, "Kiraz muhteviyatı itibariyle salisilat içermektedir. Her vatandaşımızın günde en az bir 100 gram, 200 gram şu anki şartlarda kiraz tüketmesi, onun sağlığı açısından çok önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Haberin sonunda bölgeden son notları toparlayan muhabir Sefer Ayçe ise, "Bu sene de ihracatta oldukça iyi bir rakam gelecek ve geçen yıla oranla bu rekolte de artmış olacak" sözleriyle tarladaki umutlu bekleyişi özetledi.

