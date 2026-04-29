Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı dalından koparıldı!
Ege Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da üreticiler tarlaya indi. Geçtiğimiz yıl don ve soğuk hava nedeniyle büyük kayıp yaşayan kiraz üreticisinin yüzü, bu yıl uygun giden iklim şartları ve beklenen yüksek rekolte ile gülüyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe hasat coşkusunu yerinden aktarırken, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin bölgedeki çalışmalara ve bu yıla dair ihracat hedeflerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
Ege Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da üreticiler tarlaya indi. Geçtiğimiz yıl don ve soğuk hava nedeniyle büyük kayıp yaşayan kiraz üreticisinin yüzü, bu yıl uygun giden iklim şartları ve beklenen yüksek rekolte ile gülüyor.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe hasat coşkusunu yerinden aktarırken, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin bölgedeki çalışmalara ve bu yıla dair ihracat hedeflerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
GEÇEN YILA ORANLA REKOLTEDE BÜYÜK ARTIŞ
Havaların güzel gitmesi ve yağışların yeterli olmasıyla Manisa ve çevresinde kiraz hasadı tüm hızıyla başladı. Bölgedeki son durumu ve tarlalardaki hareketliliği aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Geçen yıl soğuk vurmuştu, çok azdı, yok denecek kadar azdı kiraz ama bu sene havaların güzel gitmesi ve yağışların da güzel olması hasatta verimi arttırdı" ifadelerini kullandı.
Kuzey Yarımküre'nin ilk hasat noktalarından biri olan Manisa Sancaklıbozköy'deki çalışmaları değerlendiren Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, "Bu sene geçen yıla rağmen daha iyi bir hasat bekliyoruz. En azından geçen yılki gibi iklim koşullarından kaynaklı soğuk zararı yok" sözleriyle üreticinin rahat bir nefes aldığını belirtti.