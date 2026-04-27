Fed’de tarihi toplantı! Powell son kez faiz kararını açıklayacak

Powell'ın bu toplantıda vereceği mesajlar hem küresel piyasalar hem de ABD ekonomisinin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) bir dönem kapanıyor. 2018'den bu yana Fed Başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell, görev süresinin dolmasına kısa süre kala son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık edecek.

Bu durum Fed'deki geçiş sürecinin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda belirsizliğe yol açıyor.

Sekiz yıllık görev süresi boyunca birçok ekonomik şokla karşı karşıya kalan Powell'ın son toplantısında para politikasına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

SİYASET ÜSTÜ BİR DÖNEM

Jerome Powell, Fed'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde görev yaparak dikkat çekti.

2012'de Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu'na atanan Powell, 2018'de Donald Trump tarafından Fed Başkanı seçildi. 2022'de ise Joe Biden tarafından yeniden aday gösterilerek ikinci dönemine başladı.

Bu süreçte Powell, Fed'in bağımsızlığını koruma çabasıyla öne çıktı.

TRUMP İLE GERİLİM GÜNDEMDEYDİ

Powell'ın görev süresi boyunca en dikkat çeken başlıklardan biri de siyasi baskılar oldu.

Özellikle Donald Trump'ın faiz indirimi yönündeki sert çağrılarına karşı temkinli duruş sergileyen Powell, zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu gerilim Fed'e yönelik soruşturmalarla daha da derinleşti.

KRİZLERLE GEÇEN 8 YIL

Powell'ın başkanlık dönemi modern ekonomi tarihinin en zorlu süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Fed'in para politikalarını doğrudan etkiledi. Powell yönetimindeki Fed bu süreçte hem kriz yönetimi hem de ekonomik dengeyi sağlama konusunda kritik adımlar attı.

GÖZLER SON MESAJLARDA

Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda vereceği mesajlar yalnızca ABD ekonomisi için değil küresel finans piyasaları açısından da belirleyici olacak.

Görev süresinin sona ermesine günler kala yapılacak bu toplantı Powell döneminin nasıl hatırlanacağını da şekillendirecek.