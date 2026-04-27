Fed’de tarihi toplantı! Powell son kez faiz kararını açıklayacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 15 Mayıs’ta sona erecek görev süresi öncesinde son kez faiz kararını açıklayacak. Sekiz yıllık görev süresinde krizlerle mücadele eden Powell’ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
ABD Merkez Bankası'nda (Fed) bir dönem kapanıyor. 2018'den bu yana Fed Başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell, görev süresinin dolmasına kısa süre kala son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık edecek.
Powell'ın bu toplantıda vereceği mesajlar hem küresel piyasalar hem de ABD ekonomisinin geleceği açısından kritik önem taşıyor.
PİYASALAR SON MESAJINA ODAKLANDI
Sekiz yıllık görev süresi boyunca birçok ekonomik şokla karşı karşıya kalan Powell'ın son toplantısında para politikasına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.
Özellikle faiz politikası ve enflasyonla mücadeleye dair açıklamalar piyasalarda yön belirleyici olacak.
POWELL'IN YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ BELİRSİZ
Powell sonrası Fed Başkanlığı için öne çıkan isim Kevin Warsh'un Senato'daki onay sürecinin tartışmalı ilerlemesi görev değişiminin zamanlamasına dair soru işaretleri oluşturuyor.
Bu durum Fed'deki geçiş sürecinin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda belirsizliğe yol açıyor.
SİYASET ÜSTÜ BİR DÖNEM
Jerome Powell, Fed'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde görev yaparak dikkat çekti.
2012'de Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu'na atanan Powell, 2018'de Donald Trump tarafından Fed Başkanı seçildi. 2022'de ise Joe Biden tarafından yeniden aday gösterilerek ikinci dönemine başladı.
Bu süreçte Powell, Fed'in bağımsızlığını koruma çabasıyla öne çıktı.
TRUMP İLE GERİLİM GÜNDEMDEYDİ
Powell'ın görev süresi boyunca en dikkat çeken başlıklardan biri de siyasi baskılar oldu.
Özellikle Donald Trump'ın faiz indirimi yönündeki sert çağrılarına karşı temkinli duruş sergileyen Powell, zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu gerilim Fed'e yönelik soruşturmalarla daha da derinleşti.
KRİZLERLE GEÇEN 8 YIL
Powell'ın başkanlık dönemi modern ekonomi tarihinin en zorlu süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Fed'in para politikalarını doğrudan etkiledi. Powell yönetimindeki Fed bu süreçte hem kriz yönetimi hem de ekonomik dengeyi sağlama konusunda kritik adımlar attı.
GÖZLER SON MESAJLARDA
Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda vereceği mesajlar yalnızca ABD ekonomisi için değil küresel finans piyasaları açısından da belirleyici olacak.
Görev süresinin sona ermesine günler kala yapılacak bu toplantı Powell döneminin nasıl hatırlanacağını da şekillendirecek.