Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası'nın kapanışında konuştu. Şuranın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, yaşlılık politikalarının geniş bir çerçevede ele alındığını ifade etti.

Dünyada yaşlı nüfusun hızla arttığını vurgulayan Göktaş, Türkiye'de 65 yaş üstü oranının yüzde 11,1'e ulaştığını söyledi. Evde Bakım Yardımı ile 114 bin 823, Ulusal Vefa Programı ile 132 bin yaşlıya destek verildiğini aktaran Göktaş, bu yıl 8 yeni huzurevinin açılacağını kaydetti.

Yaşlı dostu Türkiye modelinin hayata geçirileceğini aktaran Göktaş, "Yaşlı hakları güçlenecek, bakım hizmetleri finansal ve operasyonel olarak güvence altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

YAŞLI DOSTU TÜRKİYE MODELİ NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan yaşlı dostu Türkiye modeli, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir politika çerçevesi olarak öne çıkıyor. Model kapsamında yaşlı haklarının güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin finansal ve operasyonel olarak güvence altına alınması ve hizmetlerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Evde bakım, gündüzlü bakım merkezleri ve sosyal destek programlarının genişletilmesi hedeflenirken, yaşlı bireylerin kendi yaşam alanlarından kopmadan desteklenmesi öncelikli yaklaşım olarak benimsenecek. Ayrıca sağlık ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu güçlendirilerek daha erişilebilir bir sistem oluşturulması amaçlanıyor.

Model aynı zamanda aktif yaşlanmayı destekleyen politikaları, dijital okuryazarlık çalışmalarını ve kuşaklar arası dayanışmayı artıracak projeleri de kapsıyor. Bu kapsamda yaşlıların topluma yön veren aktif ve üretken bireyler olarak hayatın içinde kalmaları hedefleniyor.