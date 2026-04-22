Petrol 100 dolara dayandı! Faruk Erdem’den kritik uyarı: Enflasyon riski kapıda

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasalarında belirleyici olduğunu söyleyen Erdem, küresel dengelerin hızla değişebileceğine işaret etti.

"Şu andaki ateşkes piyasalara biraz nefes aldırdı ama masanın dağılması hala ciddi bir risk. Yarın bir gemiye el konulabilir, abluka sürebilir ya da İran'dan bir misilleme gelebilir. Kalıcı bir barış ortamı oluşmuş değil."

Bölgede ilan edilen süresiz ateşkesin piyasalara kısa vadeli bir rahatlama sağladığını belirten Erdem, risklerin devam ettiğini vurguladı:

PETROL FİYATLARI İÇİN KRİTİK EŞİK

Petrol fiyatlarının geldiği seviyenin küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirten Erdem, özellikle 98 dolar bandına dikkat çekti:

"Brent petrol 97-98 dolar seviyesinde ve bu çok riskli bir bölge. 80-90 dolar bandı bile dünya için yüksek. Bu seviyeler enflasyon riskini canlı tutuyor."

Erdem'e göre petrol fiyatlarındaki yükseliş hem küresel hem de Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.