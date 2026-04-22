Petrol 100 dolara dayandı! Faruk Erdem’den kritik uyarı: Enflasyon riski kapıda
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Brent petrolün 100 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte küresel enflasyon riskinin yeniden yükseldiğini belirtti. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Erdem, “80-90 dolar bandı bile dünya için yüksek. Bu seviyeler enflasyon riskini canlı tutuyor” ifadelerini kullandı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisini değerlendiren Erdem, özellikle petrol fiyatlarındaki kırılgan yapıya dikkat çekti.
"MASADAKİ RİSK BİTMİŞ DEĞİL"
Bölgede ilan edilen süresiz ateşkesin piyasalara kısa vadeli bir rahatlama sağladığını belirten Erdem, risklerin devam ettiğini vurguladı:
"Şu andaki ateşkes piyasalara biraz nefes aldırdı ama masanın dağılması hala ciddi bir risk. Yarın bir gemiye el konulabilir, abluka sürebilir ya da İran'dan bir misilleme gelebilir. Kalıcı bir barış ortamı oluşmuş değil."
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasalarında belirleyici olduğunu söyleyen Erdem, küresel dengelerin hızla değişebileceğine işaret etti.
PETROL FİYATLARI İÇİN KRİTİK EŞİK
Petrol fiyatlarının geldiği seviyenin küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirten Erdem, özellikle 98 dolar bandına dikkat çekti:
"Brent petrol 97-98 dolar seviyesinde ve bu çok riskli bir bölge. 80-90 dolar bandı bile dünya için yüksek. Bu seviyeler enflasyon riskini canlı tutuyor."
Erdem'e göre petrol fiyatlarındaki yükseliş hem küresel hem de Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.
FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLARSA NE OLUR?
Altın tarafında ise dikkat çeken bir senaryo paylaşan Erdem, özellikle faiz politikalarının belirleyici olacağını ifade etti:
"Riskler ortadan kalkmaya başlarsa altında gerçek bir ralli görebiliriz. Faiz indirimleri başladığı anda çok hızlı bir hareket olur. O zaman gram altın için 8 bin, hatta 9 bin liralar konuşulabilir."
TÜRKİYE İÇİN "ENERJİ MERKEZİ" VURGUSU
Türkiye'nin stratejik konumuna da değinen Erdem, enerji piyasalarında yeni bir rol üstlenebileceğini belirtti:
"Alternatif enerji yolları konuşulurken Türkiye'nin bir 'hub' (merkez) haline gelmesi kritik. Belki de fiyatların belirlendiği merkez olabilir."
Erdem'in değerlendirmeleri, küresel piyasalarda risklerin henüz ortadan kalkmadığını ve özellikle petrol fiyatlarının yönünün önümüzdeki süreçte belirleyici olacağını ortaya koyuyor.
Yatırımcılar açısından ise bu dönemde temkinli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.