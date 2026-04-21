Petrolün tahtı sallanıyor! Türkiye dünyada ilk 7'ye girdi

Küresel enerji piyasalarında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Uluslararası enerji kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye, 2025 yılında güneşten elektrik üretimini en fazla artıran 7. ülke olarak dünya devleri arasına ismini yazdırdı.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, 91 ülkeyi kapsayan "Küresel Elektrik Görünümü Raporu"nu yayımladı. Raporun sonuçları, fosil yakıtların elektrik üretimindeki hakimiyetinin sarsıldığını ve temiz enerjinin yükselişini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

DÜNYADA GÜNEŞ DEVRİMİ

Geçen yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 33,8'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak tarihi bir rekor kırıldı. Güneş enerjisi, küresel talep artışının dörtte üçünü tek başına karşılarken, son 8 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu ivme, dünya genelinde fosil yakıt kaynaklı üretim artışının durma noktasına gelmesini sağladı.

Türkiye, 2025 yılında güneşten elektrik üretimini en fazla artıran 7. ülke olarak dünya devleri arasına ismini yazdırdı (Foto: AA)

TÜRKİYE'DEN TARİHİ SIÇRAMA

Türkiye, güneşten elektrik üretimindeki artış hızıyla dünya listesinde 7. sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya'nın ardından gelen Türkiye; İtalya, Fransa ve Hollanda gibi enerji devlerini geride bıraktı. Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretme oranı yüzde 22'ye ulaşarak, yüzde 17 olan dünya ortalamasının önüne geçti.

HİDROELEKTRİK VE EKONOMİK DENGELER

Temiz enerjideki bu büyük başarıya rağmen, hidroelektrik üretiminde yaşanan düşüş Türkiye için önemli bir veri oluşturdu. Kuraklığa bağlı olarak hidroelektrik üretiminde görülen 18 teravatsaatlik azalma, doğal gaz ithalatında yıllık 1,8 milyar dolarlık ek bir yüke yol açtı. Uzmanlar, güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılmasının bu gibi kurak dönemlerde hayati bir tampon görevi göreceğini vurguluyor.

BÖLGESEL LİDERLİK VE GELECEK VİZYONU

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan ise Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri için "rol model" olduğunu belirtti. Alparslan, COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin, temiz enerji dönüşümüyle bölgesel liderliğini pekiştirmek için çok avantajlı bir noktada olduğunu ifade etti.

GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ARTIŞ ŞAMPİYONLARI (İLK 10)

Sıra Ülke Performans Notu 1 Çin Küresel Lider 2 ABD Güçlü Büyüme 3-6 Hindistan, Brezilya, Pakistan, Almanya Yüksek İvme 7 Türkiye Dünya Listesinde İlk 7 8-10 İtalya, Fransa, Hollanda Avrupa Temsilcileri

ÜÇ SORUDA TÜRKİYE'NİN ENERJİ BAŞARISI

1. Türkiye dünyada kaçıncı sırada? Türkiye, 2025 yılında güneş enerjisinden elektrik üretimini en fazla artıran dünyadaki 7. ülke konumundadır.

2. Türkiye dünya ortalamasının neresinde? Dünya genelinde rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı yüzde 17 iken, Türkiye yüzde 22'lik oranıyla bu ortalamayı belirgin bir şekilde geride bırakmıştır.

3. Enerji güvenliği için güneş neden kritik? Özellikle kurak geçen yıllarda hidroelektrik üretiminde yaşanan kayıpları telafi etmek ve yıllık 1,8 milyar dolara ulaşabilen ek fosil yakıt ithalatını durdurmak için güneş enerjisi vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.