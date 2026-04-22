ÖTV'siz otomobil alımında beklenen adım! İşte yeni şartlar

Engel oranı yüzde 40-90 olanlar bakımından ortopedik engelliler, bu engel nedeniyle ehliyet alamamaları durumunda kendileri adına ÖTV'siz araç temin edebilecek. Engel oranı yüzde 40 ve üzerindeki ortopedik engellilerden, bu engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilenlerin araç alımı ÖTV'den müstesna olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi, ÖTV istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan ortopedik engelli kişilerin bu engel nedeniyle ehliyet alamaması durumunda tıpkı yüzde 90'ın üzerinde engelli olanlarda olduğu gibi kendisi kullanmasa da ÖTV'siz araç almasına kanun maddesinin engel olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili hükmü iptal etmişti.

MOTOR VE SİLİNDİR HACMİNE BAKILMADAN HESAPLANACAK

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yapılan düzenlemeyle, engel oranı yüzde 40-90 olanlar bakımından ortopedik engellilerin, bu engel nedeniyle ehliyet alamamaları durumunda kendileri adına ÖTV'siz araç alabilmelerine imkan verildi. Tebliğle de engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden bu engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilenlerin, söz konusu yararlanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.