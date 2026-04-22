BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si Fatih Karahan başkanlığındaki PPK toplantısından pas kararı çıkmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılanlar ise politika faizini yüzde 37,75'e yükselmesini bekliyor.

YABANCI KURULUŞLARIN BEKLENTİLERİ NE YÖNDE? Yabancı kurumların büyük bölümü, kısa vadede TCMB'nin faiz indirimi yerine "bekle-gör" yaklaşımını benimseyerek mevcut seviyeleri koruyacağı yönünde birleşiyor. JPMorgan Chase JPMorgan Chase: Nisan toplantısında faiz indirimi beklentisini geri çekerek faizlerin sabit bırakılmasını öngörüyor; ayrıca sınırlı da olsa faiz artışı ihtimalinin tamamen dışlanmadığına dikkat çekiyor. Citi (Citigroup) Citi (Citigroup): Para politikasında daha temkinli bir çizgiye geçildiğini vurguluyor ve bu nedenle TCMB'nin toplantıyı pas geçerek faizi değiştirmeyeceğini düşünüyor. Goldman Sachs: Goldman analistleri de İran'daki savaşın sürmesi veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda faizlerin yeniden artırılabileceğine işaret ediyor. Analistler, 22 Nisan'daki PPK'da 300 baz puanlık bir faiz artışı ihtimaline dikkat çekiyor. HSBC HSBC: Politika faizinde yakın vadede değişiklikten ziyade temkinli duruşun sürmesini, olası adımların ise daha ileri döneme bırakılmasını bekliyor. Morgan Stanley Morgan Stanley: Enflasyon görünümü netleşene kadar TCMB'nin aceleci davranmayacağı ve faiz tarafında sınırlı hareket alanı bırakacağı görüşünü paylaşıyor.

TCMB'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN 5 KRİTİK GELİŞME

Faiz kararı öncesinde oluşan makroekonomik tablo, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hareket alanını genişleten bir dizi olumlu sinyale işaret ediyor.

Rezervler: Son haftalarda rezervlerde yeniden güçlü bir toparlanma görüldü. Toplam rezervler 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara yükseldi.

Petrol fiyatları: Brent Petrol fiyatlarının 100 doların altında kalarak enflasyon ve cari denge üzerindeki baskıyı hafifletti.

CDS ve Tahvil faizleri: Tahvil faizleri geçen hafta yeniden %40 seviyesinin altına geriledi. Türkiye'nin 5 yılık CDS risk primi de 240'ın altına geriledi ve savaş öncesi seviyelere çekildi.

Yabancı yatırımcı: Yabancı yatırımcıların hem hisse hem tahvil piyasasına yeniden giriş yaptı. 10 Nisan ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar 430,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 712,7 milyon dolarlık tahvil alımı yapıldı.

Borsa İstanbul: BİST100'ün rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. BİST 100 endeksi geçen haftayı 14.588 puandan tamamladı ve faiz kararı öncesi ise 14.616,14 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.