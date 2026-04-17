TCMB nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,53’e yükseldi. Ankette dolar/TL, cari açık ve politika faizi beklentilerinde artış, büyüme beklentisinde ise düşüş görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93 oldu.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye yükseldi.

DÖVİZ KURU VE CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e çıktı.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e geriledi.

Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75 oldu.

İkinci toplantı beklentisi yüzde 37,38, üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 29,56'ya yükseldi.