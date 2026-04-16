Merkez Bankası rezervlerinde 9 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri güçlü artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 64 milyar 67 milyon dolara, altın rezervleri ise 106 milyar 847 milyon dolara yükselirken, toplam rezerv büyüklüğü 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artış göstererek 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı.
TCMB REZERV VERİLERİ (OCAK 2024-NİSAN 2026)
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|10.04.2026
|106.847
|64.067
|170.915
|03.04.2026
|103.229
|58.417
|161.645
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|19.03.2026
|116.166
|61.292
|177.458
|06.03.2026
|134.707
|62.770
|197.478
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|01.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
(Rakamlar Milyon Dolar Cinsindendir)