Merkez Bankası rezervlerinde 9 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası rezervlerinde 9 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri güçlü artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 64 milyar 67 milyon dolara, altın rezervleri ise 106 milyar 847 milyon dolara yükselirken, toplam rezerv büyüklüğü 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artış göstererek 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı.

TCMB REZERV VERİLERİ (OCAK 2024-NİSAN 2026)

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
10.04.2026106.84764.067170.915
03.04.2026103.22958.417161.645
27.03.2026100.04955.290155.339
19.03.2026116.16661.292177.458
06.03.2026134.70762.770197.478
13.02.2026132.19979.586211.784
30.01.2026133.75384.405218.158
26.12.2025116.89476.978193.872
14.11.2025107.38980.043187.432
17.10.2025111.16987.273198.442
05.09.202590.93189.176180.107
29.08.202587.32691.031178.357
25.07.202585.22386.625171.848
13.06.202586.54372.744159.289
30.05.202583.16470.026153.190
04.04.202576.42277.838154.261
21.03.202574.78588.328163.114
14.02.202572.475100.677173.152
24.01.202568.23299.328167.560
13.12.202465.30798.175163.482
01.11.202466.61493.005159.619
25.10.202465.89493.504159.398
27.09.202463.56693.824157.390
29.08.202460.04389.329149.373
19.07.202459.21494.695153.910
28.06.202458.07784.833142.910
31.05.202459.74083.909143.648
26.04.202459.11364.967124.080
29.03.202454.37868.748123.126
23.02.202449.27182.479131.750
26.01.202448.00789.154137.161

(Rakamlar Milyon Dolar Cinsindendir)

