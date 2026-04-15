Kış lastiğini çıkarmadan önce iki kez düşünün

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibarıyla sona ererken, uzmanlar sürücüleri mevsimsel fark konusunda uyarıyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneğinden (LASİD) yapılan açıklamaya göre, iklim koşulları nedeniyle takvimi genişletilen zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona eriyor.

Değişen iklim koşulları nedeniyle erkene çekilerek 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona ererken, bakanlık kararı gereği bölgelerdeki uygulama valiliklere bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, doğru lastiğin araca, hava ve yol koşullarına uygun lastik olduğunu, sürücülerin bulunduğu veya gideceği yerin hava ve yol koşulları için ilgili valiliklerin kararlarını takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kurt, "Kütahya'da trafiğe çıkan bir araç için kış lastikleri çıkarılabilir ancak Hakkari'de kış lastiklerine halen ihtiyaç var. Bu farklılıklardan dolayı valilikler, mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Kış lastiklerini çıkarmadan önce valilik duyurularını takip etmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

"10 YILI TAMAMLAMIŞSA YENİDEN KULLANILMAMALI"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, araç üreticilerinin lastiği "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul ettiğine, üreticilerin önerdiği tip ve ebattaki lastik kullanılması, sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun lastik seçilmesi gerektiğine işaret etti.

Kurt, "Kış lastiklerinizi çıkarırken mevsime uygun lastiğe geçerken eğer yeni bir lastik alacaksanız aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz. Bir önceki yıldan kalan ve depoda saklanan lastiklerinizi kullanacaksanız tekrar araç altına takmadan önce mutlaka uzman kontrolünden geçirmeniz gerekir" tavsiyesinde bulundu.

Depoda beklemiş lastiklerin kullanım ömrüne dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Bu lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri durumlar uzmanlar tarafından incelenmeli. Gerekirse onarımdan geçirilmeli ancak bu lastikler kullanım ömrü olarak 10 yılı tamamlamışsa yeniden kullanılmamalıdır. Uygun kullanım ve saklama koşullarında dahi lastiklerin maksimum kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Lastiğin durumu veya kalan diş derinliği ne olursa olsun, yedek lastikler dahil olmak üzere bu süreyi aşan lastiklerin hizmetten çıkarılmasını ve yeni lastiklerle değiştirilmesini öneriyoruz."