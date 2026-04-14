Bakan Şimşek Washington’da: Milyarlarca dolarlık proje için kritik temas

New York’un ardından Washington’da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeminde Dünya Bankası ile imzalanacak dev demir yolu projesi öne çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF–Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD'deki temaslarını sürdürüyor. New York'taki görüşmelerin ardından başkent Washington'da kritik temaslara başlayan Şimşek'in programı dikkat çekici başlıklar içeriyor.

Yoğun bir diplomasi ve ekonomi trafiği yürütecek olan Şimşek'in başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek ayrıca Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası yetkilileriyle görüşecek, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da değerlendirme toplantıları yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeminde Dünya Bankası ile imzalanacak dev demir yolu projesi öne çıkıyor (Foto: AA)

KRİTİK ZİRVELER VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Şimşek'in programında G20 Maliye Bakanları toplantısı ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) oturumları da yer alıyor.

Bakan ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başta olmak üzere farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili temaslar gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF–Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD’deki temaslarını sürdürüyor (Foto: AA)

DÜNYA BANKASI İLE DEV PROJE

Temasların en önemli başlıklarından biri ise Dünya Bankası ile imzalanacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) anlaşması olacak.

Türkiye, bu proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 1,67 milyar avro finansman sağladı. Toplam maliyeti yaklaşık 8,3 milyar dolar olarak hesaplanan proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik yüksek kapasiteli elektrikli demir yolu hattını kapsıyor.

KAPASİTE 16 KAT ARTACAK

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'ndaki yük taşıma kapasitesinin yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkması bekleniyor.

Ayrıca hattın Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu gibi uluslararası ticaret rotalarıyla entegrasyon sağlayarak Türkiye'nin lojistik merkez rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.