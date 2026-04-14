2026 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

İşte altın, dolar ve kripto para yatırımcılarının merakla beklediği 2026 Nisan FED toplantı takvimi ve piyasadaki son beklentiler...

Piyasalarda nefesler tutuldu: 2026 Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım sürerken, küresel ekonomi hem Orta Doğu'dan gelen haber akışına hem de ABD'den gelecek kritik verilere kilitlenmiş durumda. 28 Şubat'ta başlayan bölgesel gerilimin ardından 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, piyasalara bir miktar nefes aldırmış olsa da gözler şimdi Powell ve ekibinin alacağı kararda.

Enflasyonun seyri, yalnızca kısa vadeli kararları değil, yılın geri kalanına ilişkin politika duruşunu da şekillendirecek temel unsur olarak görülüyor.

Karar öncesinde açıklanacak Mart ayı TÜFE verisi, FED'in yol haritası açısından en kritik başlık olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü bir hareketin devam etmiş olabileceğine dikkat çekerken, bu durumun faiz indirimi ihtimalini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa uzmanlarının büyük bölümü, FED'in bu toplantıda politika faizini değiştirmeyeceği görüşünde birleşiyor. Mevcut durumda %3,50 – %3,75 aralığında bulunan faiz oranının korunmasına yönelik beklenti oldukça güçlü. Analist tahminlerine göre, sabit bırakılma ihtimali %98'in üzerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısının ardından faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00'de duyurulacak. Karar metni ve ardından yapılacak açıklamalar, özellikle altın ve döviz piyasalarında kısa vadeli yön açısından kritik sinyaller verecek.

POWELL'DAN "BEKLE-GÖR" MESAJI

FED Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında temkinli bir duruş sergilediklerini belirtti. Powell, mevcut şartlarda politika adımlarının gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini vurgulayarak, "bekle-gör" yaklaşımının öne çıktığını ifade etti.

Powell ayrıca, enflasyon beklentilerinin orta vadede kontrol altında göründüğünü ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi.

Küresel ekonomideki gelişmeler FED’in alacağı karara yön verecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ZAYIF MI?

FED cephesinden gelen mesajlar, kısa vadede bir faiz indiriminin güçlü bir ihtimal olmadığını gösteriyor. İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü riskler faiz indirimi ihtiyacını gündeme getirirken, enflasyon tarafındaki yukarı yönlü baskı bu adımı sınırlayan ana unsur olarak öne çıkıyor.

Bu dengeye dikkat çeken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, mevcut faiz seviyesinin bir süre daha korunmasının uygun olabileceğini ifade etti. Musalem, ekonomik verilerin seyrine bağlı olarak faizlerin her iki yönde de güncellenebileceğini belirtti.

PİYASALARDA KRİTİK DÖNEMEÇ

Altın ve dolar yatırımcıları başta olmak üzere küresel piyasalarda işlem yapan tüm aktörler için Nisan ayı FED kararı, yalnızca mevcut faiz seviyesini değil, aynı zamanda geleceğe yönelik politika sinyallerini de barındıracak.

Jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve enflasyon verileriyle şekillenen bu süreçte, FED'in vereceği mesajlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.