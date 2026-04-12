Çift IMEI kurnazlığına BTK freni: 1 Mayıs son tarih

Yurt dışından getirilen telefonlarda "çift SIM" üzerinden yapılan kayıt oyununa devlet el koydu. 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayan binlerce telefon kalıcı olarak iletişime kapatılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu yılın başında aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonlarının 120 günlük süre sonunda Türkiye şebekelerine kapatılacağını duyurmuştu. Bu durumdaki kişiler için süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak.

1 OCAK'TAN BERİ TAKİPTE

1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından gelen kayıt dışı telefonları aşamalı olarak kapatmaya hazırlanıyor.

KURNAZLIK MERCEK ALTINDA

Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM'li telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırdığı tespit edildi. 3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına ve kişilerin yalnızca bir adet telefonu yurtiçinde kullanma hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla telefonun kayıtlı gibi gösterildiği belirlendi. Böylece ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmeyerek devlet vergi ve gelir kaybına uğratıldı.

İNCELEME TAMAMLANDI

Yapılan incelemelerde, cihazın gerçek IMEI'si yerine başka bir telefona ait IMEI numarasının kullanıldığı durumlar net şekilde ortaya çıktı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirdi. Bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenildi.AŞAMALI KAPANACAK

Sabah'ın haberine göre; Usulsüzlük tespit edilen IMEI'lere yıl başında mesaj ile bildirim yapılırken, telefonlarının ilk etapta 120 gün süreyle açık bırakılacağı açıklandı. Tanınan bu süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu telefonlar süre bitiminde eğer kayıt ücreti yatırılmamışsa tamamen iletişime kapatılacak. Daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemi de sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte bu avantaj ortadan kalkıyor.

54 BİN 258 LİRA YATIRACAKLAR

BTK, vatandaşların telefonlarında *#06# tuşlayarak IMEI numaralarını kontrol etmelerini ve e-Devlet üzerinden kayıt durumunu sorgulamalarını tavsiye ederken, telefonları kayıt dışı olarak görünen kişilerin 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor.