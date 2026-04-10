Ayvayı değil vatandaşı yediler! Tarlada 30 rafta 225 TL

Ticaret Bakanlığı’nın meyve-sebze reyonlarına yaptığı baskın, insafın kuruduğu noktayı gözler önüne serdi. Alış fiyatının tam 7.5 katına satılan ürünler tek tek ifşa edilirken; maliyetten 5 kat fazla kâr koyan zincir marketler suçüstü yakalandı.

Meyve ve sebzede fahiş fiyata karşı son günlerde denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, zincir marketleri yine suçüstü yakaladı. Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir, Antalya'daki bazı zincir marketlerde, meyve ve sebzelerde haksız fiyat artışına yönelik bulgular tespit ederek, gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

Denetimlerde sebze ve meyvelerin maliyetinin 5 katına satıldığı tespit edildi. Bakanlığın denetimlerinde 30 liradan alınan ayvanın 7.5 katlık farkla 225 liraya satıldığı belirlendi.

42'YE AL 250'YE SAT

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünce, yapılan denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketlerinin, Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtildi. İncelemelerde çarliston biberin market tarafından 42 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 249.67 liradan sunulduğunu belirlendi.

Pancarın market tarafından 15 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 79.95 liradan sunulduğu, dolmalık biberin market tarafından 63.33 liradan satın alındığı, tüketiciye 249.67 liradan sunulduğu, maydanozun market tarafından 5 liradan alındığı, tüketiciye 19.95 liradan sunulduğu tespit edildi.

72 ŞUBE MERCEK ALTINDA

Öte yandan yine başkentte yapılan denetimlerde, zencefilin, market tarafından 53.5 liradan alınarak, tüketiciye 196 liradan sunulduğunun saptandığı belirtildi. Açıklamada, kırmızı biberin 75 liradan alınıp tüketiciye 286.33 liradan, göbek marulun 35 liradan alınıp tüketiciye 119.5 liradan, salkım domatesin 50 liradan alınarak 149.95 liradan, beyaz lahananın 8 liradan alınıp vatandaşa 24.95 liradan, kokteyl domatesin ise 72 liradan satın alınarak tüketiciye 219 liradan verildiğinin tespit edildiği bildirildi.