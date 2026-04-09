TOKİ'den 44 ilde dev arsa satışı! 48 ay vade ve yüzde 15 indirim fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 44 ili kapsayan geniş ölçekli bir arsa satışına hazırlanıyor. 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmalarda toplam 342 arsa yeni sahiplerini bulacak.

Toplamda 4 milyon metrekareyi aşan devasa bir yüz ölçümüne sahip olan arsalar; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin yanı sıra sanayi ve tarım potansiyeli yüksek olan Adana, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ gibi illeri de kapsıyor. Portföyün genişliği, sadece konut imarlı alanlarla sınırlı değil. Satışa sunulan taşınmazlar arasında; ticaret, turizm, sağlık, sanayi ve hatta akaryakıt istasyonu imarlı stratejik noktalar bulunuyor.

FARKLI NİTELİKLERDE ARSALAR SATIŞTA

Satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına hitap ediyor. Ayrıca özel eğitim alanları, akaryakıt istasyonları, depolama sahaları, sosyal tesis alanları ile plansız arsalar da portföyde yer alıyor. Bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı sektörlerde değerlendirme imkânı sunuyor.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla satın alabilecek. Bunun yanı sıra, bazı taşınmazlar yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa çıkarılacak. Peşin alım tercih edenler için ise yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ'nin 44 ilde satışa sunduğu arsalar için açık artırma süreci başlıyor.

TOPLAM DEĞER 16,2 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Satış kapsamındaki arsaların toplam muhammen bedeli 16 milyar 210 milyon 523 bin 834 lira olarak açıklandı. Yaklaşık 4 milyon 117 bin 337 metrekare büyüklüğe sahip arsalar; Adana'dan Zonguldak'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki 44 ilde bulunuyor.

AÇIK ARTIRMA HEM FİZİKİ HEM ONLİNE YAPILACAK

Açık artırmalar, 16-17 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek.

