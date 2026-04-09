Pasaportlarda yeni dönemi başlıyor! EES sistemi nedir?

Avrupa’ya seyahat edecekleri yakından ilgilendiren Giriş/Çıkış Sistemi (EES) yarın devreye giriyor. Yeni sistemle pasaportlara basılan damgaların kaldırılacağı belirtilirken, yetkililer havalimanlarında kuyruk oluşabileceği konusunda uyarıyor. Peki, yeni sistemle birlikte yolcuları neler bekliyor?

Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren EES sistemi 10 Nisan 2026 tarihinden itibaren Schengen ülkelerinde başlıyor. Bu yenilikle birlikte pasaportlara basılan damgalar kaldırılarak, parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak.

Böylece giriş ve çıkış kayıtları anlık olarak izlenecek, kalış süreleri otomatik olarak hesaplanacak.

HAVALİMANLARINDA KUYRUK YAŞANABİLİR

Yetkililer, özellikle sistemin ilk günlerinde havalimanlarında işlemlerin yavaşlayabileceğini ve kuyruk oluşabileceğini belirtiyor. İlk geçişte yaşanacak olası yoğunluğun ardından sonraki ziyaretlerde işlemlerin hızlanması bekleniyor. Öte yandan sistemde toplanan biyometrik veriler 3 yıl boyunca saklanacak.

EES NEDİR?

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anında tespit edilerek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.

3 YIL BOYUNCA SİSTEMDE TUTULACAK

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.