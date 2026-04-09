Merkez Bankası 2026 nisan faiz kararı ne zaman? İşte PPK toplantı takvimi
Türkiye’de ekonomi gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayı faiz kararına kilitlendi. Yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar, hem piyasa aktörleri hem de yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor. Özellikle küresel gelişmeler ve enflasyon görünümündeki seyir, bu ay alınacak kararın tonunu belirleyecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar sürerken, TCMB 2026 yılı Nisan ayı faiz kararını 22 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, toplantının ardından karar metnini ve ileriye dönük sözlü yönlendirmelerini içeren duyuruyu yayımlayacak.
MART AYINDA FAİZ SABİT TUTULMUŞTU
Merkez Bankası, mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı.
Aynı dönemde:
- Gecelik borç verme faizi: %40
- Gecelik borçlanma faizi: %35,5
olarak korunmuştu.
PPK metninde ise enflasyon görünümüne dikkat çekilerek, olası riskler karşısında sıkı para politikası duruşunun güçlendirilebileceği mesajı verilmişti.
ENFLASYON VE KÜRESEL RİSKLER BELİRLEYİCİ OLACAK
Nisan ayı kararında en önemli belirleyici unsurların başında enflasyon verileri geliyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler de Merkez Bankası'nın karar setinde etkili olacak.
Uzmanlara göre TCMB'nin bu toplantıda vereceği mesajlar, yalnızca kısa vadeli faiz politikasını değil, aynı zamanda yılın geri kalanındaki stratejik yönelimi de ortaya koyacak.
2026 YILI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin kalan Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:
- 22 Nisan 2026
- 11 Haziran 2026
- 23 Temmuz 2026
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026