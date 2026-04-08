Kuzu Grup'un tek sahibi Özen Kuzu

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 10:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan ve Özen Kuzu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kuzu Grup üst yönetimde yer alan kardeşlerden Gökçen ve Güven Kuzu görevlerinden ayrılmıştı. Bu ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bir açıklamayla duyurulmuştu. SPK, Kuzugrup GYO'nın yönetim kontrolünü sağlayan A grubu imtiyazlı payların tamamının dolaylı olarak Özen Kuzu tarafından iktisap edilmesi sonucunu doğuracak pay devrine izin verilmesi talebini onayladı.