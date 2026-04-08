İkinci el telefon tablet ve bilgisayar satışında düzenleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İkinci el telefon, tablet ve bilgisayarların yenilenip satılması için yeni düzenleme geliyor. Buna göre cihazlar kayıp/çalıntı kontrolünden geçirilecek ve yenileme süreci bakanlık sistemi üzerinden izlenecek.

Cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi ikinci el elektronik cihazların yenilenerek satılmasına yeni düzenleme geliyor.

YENİLEME İŞLEMİ BAKANLIĞIN SİSTEMİNDEN TAKİP EDİLECEK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta yenilenmiş cihazlar için kayıp, kaçak, çalıntı ürün sorgulaması yapılacak, yenileme işlemi bakanlığın bilgi sistemi üzerinden takip edilecek.

BEYAZ LİSTEDE YER ALMASI GEREKİYOR

Cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'de bulunan "Beyaz Liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin kullanım trafiğinin bulunması istenecek.

SERTİFİKA VERİLMESİ ZORUNLU

Alışverişten cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yenileme merkezine iletilmesi yeterli sayılacak. Yenileme işlemi bakanlığın Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. YÜBİS üzerinden yenilenmiş cihazlar için oluşturulan elektronik sertifikanın tüketicilere verilmesi zorunlu olacak.

