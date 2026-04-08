İkinci el telefon tablet ve bilgisayar satışında düzenleme

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 07:45 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 07:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İkinci el telefon, tablet ve bilgisayarların yenilenip satılması için yeni düzenleme geliyor. Buna göre cihazlar kayıp/çalıntı kontrolünden geçirilecek ve yenileme süreci bakanlık sistemi üzerinden izlenecek.