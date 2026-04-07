Araç hasar ödemelerinde usulsüzlük iddiası: 35 kişi gözaltında

SEDDK denetimleri sonucunda GRI Sigorta AŞ bünyesinde hasar onarım ve hurda araç bedellerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. İzmir merkezli soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde, sigortalıların mağdur edildiği ve haksız kazanç sağlandığı değerlendiriliyor.

Sigortacılık sektöründe denetim ve şeffaflık faaliyetleri çerçevesinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan denetim raporları doğrultusunda adli süreç başlatıldı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, GRI Sigorta AŞ bünyesindeki hasar ödeme süreçlerini etkilediği öne sürülen yapı mercek altına alındı. Emniyet birimlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hasar onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi aşamasında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

HASAR VE HURDA SÜREÇLERİNDE MAĞDURİYET İDDİASI

Soruşturmanın temelini, kaza sonrası onarım maliyetlerinin gerçeği yansıtmadığı ve hurda araç bedellerinin hak sahiplerine eksik aktarıldığı yönündeki bulgular oluşturuyor. Kurum tarafından yapılan incelemelerde söz konusu yapının sigortalıların haklarını etkileyerek kurumsal işleyişe aykırı faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

SEDDK: DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Konuya dair kamuoyuna bilgilendirme yapan denetim kurumu, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik hassasiyet mesajı verdi. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak; GRI Sigorta AŞ nezdinde hasar onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi süreçlerinde vatandaşlarımızı mağdur etmek suretiyle haksız menfaat elde eden yapıya karşı gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştır. Kurumumuz, sigortalılarımızın korunması için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir."