Kurbanlık fiyatlarında 2026 tarifesi: Tosun, dana ve düve kaç para oldu?

Kurban Bayramı’na sayılı haftalar kala, 2026 yılına ilişkin kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Piyasada oluşan tabloya göre hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan fiyatlarında geniş bir aralık dikkat çekiyor. Uzmanlar ise artan talep nedeniyle vatandaşlara erken alım çağrısı yapıyor.

Bu yıl büyükbaş kurbanlık fiyatları, hayvanın özelliklerine bağlı olarak önemli farklılıklar gösteriyor. Genel tabloya bakıldığında fiyatların 165 bin TL'den başlayıp 325 bin TL seviyesine kadar yükseldiği görülüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, fiyatların belirlenmesinde özellikle hayvanın canlı ağırlığı, cinsi ve kurbanlık kriterleri açısından önemli olan "kapak atma" durumu etkili oluyor. Bu unsurlar, aynı kategorideki hayvanlar arasında bile ciddi fiyat farkları oluşmasına neden olabiliyor.

TOSUN VE DANALARDA ZİRVE 325 BİN TL

Piyasada en yüksek fiyatlar, kurbanlık şartlarını tam olarak karşılayan iri tosunlarda görülüyor. Yaklaşık 800-850 kilogram ağırlığındaki tosunlar 325 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Daha düşük ağırlıktaki danalarda ise fiyatlar nispeten daha aşağı seviyede. Ortalama 500-550 kilogram ağırlığındaki danaların fiyatı yaklaşık 190 bin TL civarında seyrediyor. Genel aralık ise 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyor.

DÜVE VE İNEK FİYATLARINDA DENGELİ SEYİR

Büyükbaş kategorisinde düve ve inek fiyatları daha sınırlı bir bantta ilerliyor. Kurbanlık düveler genellikle 120 bin TL ile 145 bin TL arasında satışa sunuluyor.

Kısır (boş) ineklerde ise fiyatlar biraz daha yukarıda. Bu gruptaki hayvanların ortalama fiyatı 140 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor.

KÜÇÜKBAŞTA DAHA ULAŞILABİLİR FİYATLAR

Küçükbaş kurbanlıklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da daha geniş bir kesime hitap ediyor. 2026 yılı için koyun ve keçi fiyatlarının ortalama 17 bin TL ile 23 bin TL arasında değiştiği görülüyor.

Bu fiyat aralığı, özellikle bireysel kurban kesimi planlayan vatandaşlar için daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: SON HAFTALARA BIRAKMAYIN

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, Kurban Bayramı yaklaştıkça talebin hızla artacağına dikkat çekiyor. Bu artışın fiyatlara sınırlı da olsa yukarı yönlü yansıması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşlara, kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları ve piyasayı erkenden takip ederek karar vermeleri öneriliyor. Erken alımın hem fiyat avantajı hem de daha fazla seçenek sunacağı vurgulanıyor.