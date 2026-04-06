Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Uraloğlu, 34 yıl kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği Karayolları Teşkilatının geleneksel Bölge Müdürleri toplantılarına defalarca katıldığını dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son üç yıldır da Bakan olarak katılıyorum. Ama bu yılki toplantımız, 30 bin kilometre sınırını aşmış olmanın tarihi gururuyla çok daha anlamlı, çok daha özel bir yere sahip. Yıllar geçse de bu salonda sizlerle bir araya geldiğim her an, ilk günkü aynı heyecanımı, aynı ideallerimi ve aynı Karayolcu sevdasını içimde taşıdığımı hissediyorum. Karayolları Genel Müdürlüğünü saygın bir kurum yapan vazgeçilmez değerlerin bir yansıması olan bu toplantıların; geçmişin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi, yürütülen proje ve faaliyetlerin paylaşılması, gerekli motivasyon ve enerji için önemli olduğuna inanıyorum. Toplantımızın, bu anlamlı başlangıçla hayırlara vesile olmasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum."

Bakan Uraloğlu yolun, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarından biri olduğuna dikkati çekerek "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprüyle, viyadükle, tünelle donatarak Türkiye'nin her bölgesini erişilir kıldık" dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN 51 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğini aşarak 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 30 bin 51 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarihi başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutladık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 km tünel inşa ettik. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının %44'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin %83'üne hizmet sunuyor."

Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu arttırdıkları gibi trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, "100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısını %81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. Yollarımızda seyreden araçların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirdik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6.101 km iken şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyon yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor" diye konuştu.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINDA HEDEF 31 BİN 250 KİLOMETRE

Bölünmüş yollara yaptıkları yatırımın, yalnızca bugünü değil, her yılı kazanca dönüştüren güçlü bir değer olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"MODERN, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ BİR KARAYOLU AĞI KURDUK"

Bakan Uraloğlu, turizmden tarıma, üretimden ticarete kadar ekonominin her alanında katma değer oluşturduklarını söyleyerek "Ülkemizi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü bir merkez haline getirdik. Bu başarıyı, Yap-İşlet-Devret modeliyle kamu tecrübemizi özel sektörün dinamizmiyle birleştirerek elde ettik ve böylece vatanımızın dört bir yanını kapsayan modern, güvenli ve kesintisiz bir karayolu ağı kurduk" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya-Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdüklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizle geçilebilir kıldık."

Uraloğlu, sadece 2025 yılında Aydın–Denizli Otoyolu ile birlikte; Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu, Elazığ–Harput Yolu, Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu, Batman–Hasankeyf Yolu, Bolu Göynük Çevre Yolu, Bursa Doğancı Tüneli, Pertek – Tunceli, Çemişgezek – Hozat ve Pertek – Hozat Yolu, Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu ve Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını dile getirdi.

Antalya-Alanya ve Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyollarının çalışmalarını başlattıklarını da dile getiren Uraloğlu, "Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor" dedi.

"YENİ BİR ULAŞIM ÇAĞI BAŞLATTIK"

Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak politikaları akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlattıklarını söyleyerek "Geçtiğimiz haftalarda Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik koridorda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamadan sonraki hamleyi de Ankara Çevre Otoyolu'nda daha gelişmiş düzeyde atacağız" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABETÇİ BİR KONUMA TAŞIYACAĞIZ"

Yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım ve yeni hareketlilik trendlerini yakından takip ederek uygulanabilir ölçüde hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak bu vizyonu daha da güçlendirmek için Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Üç Deniz Girişimi gibi uluslararası stratejik projeleri de kararlılıkla ilerletiyoruz. Karayolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi bir konuma taşıyacağız."

JEOSTRATEJİK GÜVEN ADASI TÜRKİYE

Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem uluslararası diplomasideki yapıcı duruşu ve kriz çözme kabiliyetiyle "jeostratejik bir güven adası" olarak hem de sahip olduğu modern altyapısı, coğrafi avantajı ve çok modlu lojistik kapasitesiyle Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının vazgeçilmez merkezi haline geldiğini kaydetti.

Uraloğlu, "İnşallah bu stratejik vizyonu ve son gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Karayolları Teşkilatımız ve bütün ulaştırma camiasıyla birlikte Türkiye'yi 21. yüzyılın lojistik süper gücü haline getireceğiz" dedi.

"KALİTEDEN HİÇBİR ŞARTTA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Doğudan batıya kuzeyden güneye milletin ihtiyaç hissettiği her yerde yol, tünel, köprü viyadükler inşa etmeye; bölünmüş yollarla standartları yükseltmeye, otoyollarla karayolu ağımızı güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeni yatırımlarımızı planlarken, mutlaka mevcut altyapımızı güçlendirecek ve tamamlayıcı nitelikte olmasına da dikkat edeceğiz. Çalışmalarımızda kaliteden hiçbir şartta taviz vermeyeceğiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, kalitesiz yapılan iş en pahalı iştir. Aynı işi ikinci kez yapmak hem zamana hem de bütçeye büyük yük getirir. Yine, 2026 yılı çalışmalarımızın tamamının, belirlenen bütçe ve program doğrultusunda zamanında yapılmasını takip edeceğiz. Sizlerin motivasyonunu ve çalışma azmini yüksek tutmak için maddi ve manevi her türlü desteğimizle daima yanınızdayız."

Bakan Uraloğlu, 76. Bölge Müdürleri Toplantısı ile ortak akıl, samimi istişare ve güçlü bir takım çalışmasıyla çok daha büyük başarılara birlikte imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu toplantıda mevcut durumumuzu değerlendirecek, yeni fikirler ortaya koyacak ve önümüzdeki dönemin stratejik yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Her biriniz, bölgenize döndüğünüzde güncellenmiş hedeflerle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Teşkilatımızın her kademesinde görev almış, sizlerin arasından gelmiş bir kardeşiniz olarak şunu vurgulamak istiyorum: Milletimize hizmet uğruna verdiğiniz her emek, hiçbir unvanla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren; bölgelerde, şubelerde, şantiyelerde görev yapan binlerce Karayolcu arkadaşımızın, yüklenicimizin, müşavir firmalarımızın bu projelerin gerçekleştirilmesinde önemli katkıları vardır."