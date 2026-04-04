Hollanda’da ekonomik kaos: Akaryakıt ve enerji krizi Avrupa’yı vurdu
Avrupa’da enerji krizi alarm veriyor. Hollanda’da akaryakıt fiyatları bir günde yüzde 10,5 artarken savaşın başından bu yana toplam yükseliş yüzde 70’e ulaştı. Mazotun litre fiyatı 142 TL’yi görürken, doğal gaz rezervleri yüzde 4,5’e kadar geriledi, elektrik fiyatları rekor kırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın beklentileri karşılamayan açıklamaları piyasaları sarsarken, artan maliyetlere tepki gösteren sürücüler otoyollarda protesto başlattı.
Avrupa'da enerji krizi korkutucu boyutlara ulaştı. Hollanda'da akaryakıt fiyatları bir gecede yüzde 10,5 artarken, savaşın başından bu yana yaşanan toplam artış yüzde 70'e ulaştı. Doğal gaz rezervlerinin yüzde 4,5 seviyelerine gerilediği ülkede, elektrik fiyatları rekor kırarken vatandaşlar istasyonlarda kuyruğa girdi. Hayat pahalılığına isyan eden şoförler otoyollarda protesto gösterilerine başlarken, Hollanda'dan gelen son veriler ekonomik çöküşün eşiğini gözler önüne serdi.
TRUMP'IN KONUŞMASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Hollanda'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Tüm gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasına çevrilmişti, olumlu bir mesaj bekleniyordu fakat beklentiler boşa çıktı ve Avrupa genelinde tam bir hayal kırıklığı yaşandı" sözleriyle küresel piyasalardaki tedirginliği ifade etti. Bu hayal kırıklığının akaryakıt fiyatlarına anında yansıdığını belirten Özyar, "Bu durum Hollanda'daki akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi, günlük yüzde 10,5 civarında bir artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
AKARYAKIT FİYATLARI EL YAKIYOR: LİTRESİ 142 TL!
Savaşın başlamasından bu yana fiyatların durdurulamaz bir şekilde yükseldiğine dikkat çeken Fatih Özyar, "Savaşın ilk gününden bu yana akaryakıt fiyatlarında yüzde 70'lik bir artış yaşandığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi. İstasyonlardaki güncel rakamları paylaşan Özyar, "Hollanda'da 1 litre mazotun tavsiye edilen fiyatı 2,79 Euro, yani yaklaşık 142 TL'ye tekabül ediyor; benzin ise 2,59 Euro ile 132 TL seviyesine çıktı" sözleriyle mazotun benzini geçtiği tarihi zirveyi aktardı. Brent petrolün 109 dolara kadar yükselmesinin etkilerinin sahada ağır hissedildiğini vurgulayan muhabirimiz, sürücülerin en ucuz istasyonu bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti.
DOĞAL GAZ REZERVLERİ TÜKENİYOR, ELEKTRİK ZİRVE YAPIYOR
Enerji krizinin sadece akaryakıtla sınırlı kalmadığını, doğal gaz ve elektrikte de durumun kritik olduğunu ifade eden Özyar, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali ve sıvılaştırılmış gaz sevkiyatının durmasıyla Hollanda'daki doğal gaz rezervleri yüzde 4,5 seviyesine geriledi" şeklinde konuştu. Elektrik fiyatlarındaki Avrupa genelindeki artışa da değinen muhabirimiz, "Hollanda'da kilowatt saat ücreti 9,70 TL'ye çıkarken, İsveç'te bu rakam 18,19 TL ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.
HALK İSYAN ETTİ: OTOYOLLARDA PROTESTO
Ekonomik verilerin kötüye gitmesiyle birlikte halkın tepkisinin de arttığını vurgulayan Fatih Özyar, "Enflasyon Şubat ayı sonunda yüzde 2,7'ye ulaştı, eğer bu süreç böyle devam ederse mazotun litresini 3 Euro'ya alacağız" dedi. Artan maliyetler karşısında şoförlerin eyleme geçtiğini bildiren Özyar, "Hollanda'da ağır vasıta sürücüleri, otoyollarda hızlarını 30 kilometreye düşürerek akaryakıt zamlarını protesto etmeye başladı, kısacası halk artık sinyal vermeye başladı" sözleriyle Avrupa'daki sosyal hareketliliği aktardı.