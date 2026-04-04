Hollanda’da ekonomik kaos: Akaryakıt ve enerji krizi Avrupa’yı vurdu

Avrupa'da enerji krizi korkutucu boyutlara ulaştı. Hollanda'da akaryakıt fiyatları bir gecede yüzde 10,5 artarken, savaşın başından bu yana yaşanan toplam artış yüzde 70'e ulaştı. Doğal gaz rezervlerinin yüzde 4,5 seviyelerine gerilediği ülkede, elektrik fiyatları rekor kırarken vatandaşlar istasyonlarda kuyruğa girdi. Hayat pahalılığına isyan eden şoförler otoyollarda protesto gösterilerine başlarken, Hollanda'dan gelen son veriler ekonomik çöküşün eşiğini gözler önüne serdi.

TRUMP'IN KONUŞMASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Hollanda'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Tüm gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasına çevrilmişti, olumlu bir mesaj bekleniyordu fakat beklentiler boşa çıktı ve Avrupa genelinde tam bir hayal kırıklığı yaşandı" sözleriyle küresel piyasalardaki tedirginliği ifade etti. Bu hayal kırıklığının akaryakıt fiyatlarına anında yansıdığını belirten Özyar, "Bu durum Hollanda'daki akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi, günlük yüzde 10,5 civarında bir artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARI EL YAKIYOR: LİTRESİ 142 TL!

Savaşın başlamasından bu yana fiyatların durdurulamaz bir şekilde yükseldiğine dikkat çeken Fatih Özyar, "Savaşın ilk gününden bu yana akaryakıt fiyatlarında yüzde 70'lik bir artış yaşandığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi. İstasyonlardaki güncel rakamları paylaşan Özyar, "Hollanda'da 1 litre mazotun tavsiye edilen fiyatı 2,79 Euro, yani yaklaşık 142 TL'ye tekabül ediyor; benzin ise 2,59 Euro ile 132 TL seviyesine çıktı" sözleriyle mazotun benzini geçtiği tarihi zirveyi aktardı. Brent petrolün 109 dolara kadar yükselmesinin etkilerinin sahada ağır hissedildiğini vurgulayan muhabirimiz, sürücülerin en ucuz istasyonu bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti.

DOĞAL GAZ REZERVLERİ TÜKENİYOR, ELEKTRİK ZİRVE YAPIYOR

Enerji krizinin sadece akaryakıtla sınırlı kalmadığını, doğal gaz ve elektrikte de durumun kritik olduğunu ifade eden Özyar, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali ve sıvılaştırılmış gaz sevkiyatının durmasıyla Hollanda'daki doğal gaz rezervleri yüzde 4,5 seviyesine geriledi" şeklinde konuştu. Elektrik fiyatlarındaki Avrupa genelindeki artışa da değinen muhabirimiz, "Hollanda'da kilowatt saat ücreti 9,70 TL'ye çıkarken, İsveç'te bu rakam 18,19 TL ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.