3 milyon TL’ye kadar destek: Kentsel dönüşüm kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor.

1. MÜTEAHHİT İLE SÖZLEŞME YAPILMASI

Riskli yapı sahipleri, Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşma yapar. Müteahhit tüm belgeleri sisteme yükler ve şartları kabul ettiğine dair taahhütname verir.

2. MÜTEAHHİT BAŞVURUSU

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek proje belgelerini yükler ve başvuruyu Bakanlık onayına gönderir.

3. VATANDAŞ BAŞVURUSU

Proje onaylandıktan sonra hak sahipleri:

e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek ön başvuru yapar

sistemine girerek ön başvuru yapar Ardından gerekli belgelerle birlikte anlaşmalı bankaya fiziki başvuru gerçekleştirir

İSTANBUL'DA DEV DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Gayrimenkul Uzmanı Çiğdem Kezer, A Haber'de sürece dair teknik ayrıntıları aktarırken meselenin beka boyutuna dikkat çekti. Çiğdem Kezer, "Sayın Bakan'ın da altını çizdiği gibi kentsel dönüşüm aslında Türkiye'nin bağımsızlığının bir teminatıdır; bizler de bu konuya aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA MEVCUT DURUM

Daha önce hayata geçirilen projelerin başarısına değinen Çiğdem Kezer, "Geçmiş dönemde başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yaklaşık 316 bin konutun dönüşümü sağlandı ve halihazırda 83 bin konutun inşaat süreci tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu. Bu veriler, devletin kentsel dönüşüm konusundaki kararlılığını ve sahadaki aktif gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.



BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON LİRA DESTEK

Yeni paketin en can alıcı noktası olan finansal limitler ve faiz oranları netlik kazandı. Çiğdem Kezer, "Yeni sistemde artık her bir bağımsız bölüm başına 3 milyon liralık bir destek sunulacak ve bu kredide aylık 0.69 faiz oranı uygulanacak" sözleriyle müjdeyi detaylandırdı. Bu oranın yıllık bazda yüzde 10'un bile altında kalması, vatandaş için büyük bir ekonomik kolaylık olarak nitelendiriliyor.



KREDİ NOTU VE ÖDEME GEÇMİŞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu dev teşvik paketinin önceki kampanyalardan ayrılan çok kritik bir yönü bulunuyor. Çiğdem Kezer, "Bu paketin Yarısı Bizden kampanyasından en temel farkı kredi notunun sorgulanacak olmasıdır; vatandaşın herhangi bir icra dosyası olup olmadığı, takibe düşüp düşmediği ve borç ödeme disiplini titizlikle incelenecek" uyarısında bulundu. Finansal sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu bu modelde, sicili temiz olan hak sahipleri öncelikli olacak.



HER VATANDAŞA TEK BÖLÜM SINIRI

Teşviklerin geniş kitlelere yayılması amacıyla getirilen sınırlamalar da yayında açıklandı. Çiğdem Kezer, "Bu büyük destekten her vatandaş sadece bir adet bağımsız bölümü için yararlanabilecek" diyerek uygulamanın kapsamını çizdi. Bu kuralın, desteğin daha fazla kişiye ulaşmasını ve adil bir dağılım sağlanmasını hedeflediği belirtildi.



RİSKLİ YAPI TESPİTİ ŞARTI VE HUKUKİ DAYANAK

Dönüşüm kredisine başvurabilmek için binanın resmi olarak "tehlikeli" kategorisinde olması gerekiyor. Çiğdem Kezer, "Başvuru için binaların riskli yapı tespitinin yapılmış ve bu kararın kesinleşmiş olması elzemdir; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 2012'den bu yana güncellenen uygulama yönetmeliği kapsamındaki tüm yapılar bu teşvikten faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.



İNŞAAT RUHSATINDAN SONRA BİR YIL ÖDEMESİZ DÖNEM

Vatandaşın yükünü hafifletecek ödeme takvimi de netleşti. Çiğdem Kezer süreci, "İnşaat yapı ruhsatı alındıktan sonra süreç başlıyor ve vatandaşlar ödemelerine inşaatın başlamasından tam bir yıl sonra start verecekler" sözleriyle aktardı. Bu bir yıllık mühletin, evini boşaltan ve kira masrafı altına giren vatandaşlar için hayati bir nefes alma alanı yaratacağı ifade edildi.



180 AYA KADAR UZANAN VADE VE ERKEN ÖDEME İMKâNI

Geri ödeme sürecindeki esneklikler İstanbul halkı için büyük avantaj sağlıyor. Çiğdem Kezer, "Geri ödemelerde 180 aya kadar, yani 15 yıllık bir vade imkânı söz konusu; ancak bu durum ödeme planının illa 15 yıla yayılacağı anlamına gelmiyor, dileyen vatandaşlar ödemelerini daha erken tarihlerde de tamamlayabilecekler" şeklinde konuştu. Yıllık yüzde 10'un altındaki düşük maliyetli bu kredi, tarihin en uzun vadeli kentsel dönüşüm kredilerinden biri olarak kayıtlara geçti.



DÜNYA BANKASI DESTEĞİ VE BAŞVURU KANALLARI

Projenin uluslararası ayağına ve başvuru mercilerine değinen Çiğdem Kezer, "Dünya Bankası önderliğinde sağlanan bu teşvikler için başvurular, Kahramanmaraş depremleri sonrası kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı üzerinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi web sitesi aracılığıyla yapılabilecek," diyerek vatandaşları resmi kanalları takip etmeye davet etti.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDEN HIZLANDIRILIYOR?

İstanbul'da milyonlarca kişinin yaşadığı çok sayıda bina deprem riski nedeniyle dönüşüm kapsamına alınmış durumda. Yeni kredi desteğiyle vatandaşların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.