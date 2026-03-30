TÜİK verileri açıkladı: İşte ekonomide mart ayı güven endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına dair ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.

📊 MART 2026 EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ TABLOSU

Endeks Türü Şubat Değeri Mart Değeri Değişim (%) Ekonomik Güven Endeksi 100,7 97,9 -2,8 Tüketici Güven Endeksi 85,7 85,0 -0,8 Reel Kesim Güven Endeksi 104,1 100,0 -3,9 Hizmet Sektörü 113,8 113,2 -0,5 Perakende Ticaret 115,9 113,6 -2,0 İnşaat Sektörü 83,9 80,6 -3,9

SEKTÖREL GÜVENDE İNŞAAT VE REEL KESİM ÖNDE

Mart ayı verilerinde en sert düşüşün yüzde 3,9 ile inşaat sektörü ve reel kesim güven endekslerinde yaşandığı görülüyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma dair iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

Mart ayı itibarıyla genel endeksin 97,9'a gerilemesi, ekonomide temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu gösteriyor.